Глава відомства розкрив головний урок, який виніс для себе Сі Цзіньпін, спостерігаючи за провалами лідера РФ Володимира Путіна.

Китай уважно стежить за російсько-українською війною для того, щоб використати цей досвід щодо Тайваню. Це може сигналізувати про реальні плани КНР вторгнутися на цю територію.

Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей, пише CNN. За його словами, китайська влада намагається зрозуміти, як краще перебудувати власну військову економіку, щоб вона не "розбилася" від санкцій, як це сталося з РФ.

"У той час як США спостерігають за війною і вчаться з неї, Китай теж... Урок, на якому Китай може зосередитися - це вплив санкцій на російську економіку", - заявив Рей.

Він звернув увагу на заходи, які уряд КНР прийняв щодо пом'якшення своєї економіки. У ФБР вважають, що це можна розцінювати як "сигнал" до підготовки реальної військової ескалації проти Тайваню.

Війна в Україні змусила КНР переглянути свої плани на Тайвань

Нагадаємо, що раніше видання The New York Times дійшло висновку, що Китай, найімовірніше, виніс свій "урок" з війни, яка розгортається на території України. Зокрема, фіаско російського лідера Володимира Путіна не змусило країну забути про амбіції з приводу Тайваню, який Китай вважає своєю історичною територією.

Навпаки, влада КНР лише переконалися у своїх планах й вирішила використати дані про провали російської армії, режиму Путіна й краху його економіки, щоб не повторити аналогічних помилок в рамках гіпотетичної війни за Тайвань.

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