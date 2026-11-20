Вона закликала Конгрес терміново забезпечити Київ ракетами Patriot, розвідувальними даними та іншою допомогою, щоб не допустити гуманітарної катастрофи взимку.

Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон розкритикувала підхід адміністрації президента Дональда Трампа до війни Росії проти України. Вона заявила, що Вашингтон фактично скоротив військову підтримку Києва, чим посилив позиції Володимира Путіна.

В есе для The New York Times Клінтон закликала американський Конгрес терміново втрутитися, забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони та відновити розвідувальну підтримку

Що Трамп мав вимагати від Путіна та Сі Цзіньпіна

У колонці Клінтон наголосила, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном президент США Дональд Трамп мав зайняти чіткішу позицію щодо війни в Україні.

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За її словами, американський лідер мав вимагати від Росії припинити бомбардування українських мирних жителів і руйнування енергетичної та водної інфраструктури.

Крім того, Трамп мав попередити Сі Цзіньпіна про наслідки підтримки російської військової машини та дати зрозуміти Путіну, що спроби заморозити українців і змусити їх капітулювати не матимуть успіху.

Клінтон переконана, що Україна здатна вистояти завдяки стійкості власного народу та підтримці США і союзників по НАТО.

Водночас, за її оцінкою, Трамп не зробив нічого з переліченого. Колишня держсекретарка також звернула увагу, що американський президент залишив саміт без пресконференції, на якій міг би розповісти про переговори з Путіним.

Клінтон звинуватила Трампа у скороченні військової допомоги Україні

Окремо Гілларі Клінтон звернула увагу на скорочення американської підтримки України протягом останніх місяців.

За її словами, Пентагон уповільнив постачання життєво важливих ракет протиповітряної оборони. Також Україна неодноразово стикалася з перебоями в доступі до військової версії Starlink – Starshield – та американської розвідувальної інформації про майбутні російські ракетні удари.

Клінтон нагадала, що президент України Володимир Зеленський повідомляв про обмеження доступу до Starshield, який, зокрема, допомагає українським військовим протидіяти ударним безпілотникам.

На її думку, такі дії американської адміністрації підбадьорюють Путіна, зменшують його готовність іти на поступки заради миру та послаблюють обороноздатність України.

Росія захоплює менше територій, тому посилює удари по цивільній інфраструктурі

Клінтон вважає, що посилення російських ракетних і безпілотних атак пов'язане з труднощами російської армії на полі бою.

Вона послалася на дані Інституту вивчення війни, згідно з якими за перші 10 місяців року російські війська захопили лише 46 квадратних миль української території. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року цей показник становив 1874 квадратні милі.

За останні два місяці Росія, за наведеними нею даними, втратила в Україні більше території, ніж змогла захопити.

Також Клінтон згадала про успішне ураження Україною частини стратегічно важливого мосту через Керченську протоку, який з'єднує Росію та окупований Крим.

На її думку, через відсутність значного просування на фронті Путін намагається досягти своїх цілей ударами по цивільній інфраструктурі. Російський диктатор, як вважає Клінтон, розраховує використати зимові морози, щоб змусити українців капітулювати.

Україні бракує ракет Patriot для захисту від російської балістики

Окрему увагу колишня держсекретарка приділила проблемі протиповітряної оборони України.

Вона зазначила, що українські військові розробили способи перехоплення російських реактивних безпілотників і крилатих ракет. Однак Україна досі не має власного повноцінного рішення для протидії російським балістичним ракетам.

Експериментальна технологія, яка має допомогти закрити цю прогалину, перебуває в розробці й, імовірно, буде готова не раніше середини 2027 року. Тому наразі Україна продовжує потребувати американських ракет Patriot.

За словами Клінтон, Володимир Зеленський повідомляв, що адміністрація Трампа уповільнила постачання цих ракет у середньому до 12 одиниць на місяць. Водночас українська розвідка оцінює можливості Росії з виробництва балістичних ракет у 110 одиниць щомісяця.

Ситуацію ускладнює й те, що Пентагон затримував надання дозволів, необхідних іншим країнам для постачання Україні систем Patriot.

Клінтон запропонувала кілька способів збільшити постачання ракет Україні

На думку колишньої держсекретарки, адміністрація Трампа могла б використати механізми, які вже застосовувалися раніше.

Зокрема, у 2024 році адміністрація Джо Байдена перенаправила Україні частину ракет Patriot, призначених для продажу третім країнам. Це дозволило посилити українську протиповітряну оборону без скорочення американських запасів.

Клінтон вважає, що адміністрація Трампа могла б запропонувати іншим державам замінити кожну передану Україні ракету Patriot після того, як нові боєприпаси зійдуть із виробничих ліній.

Наприкінці колонки Гілларі Клінтон закликала американських законодавців використати питання ухвалення щорічного Закону про національне забезпечення оборони та військового бюджету як важіль впливу на адміністрацію Трампа.

Вона вважає, що демократи та республіканці мають спільно вимагати від президента продовження розвідувальної підтримки України, чіткого графіка постачання ракет Patriot і розширення доступу до Starlink.

Також Конгрес, за її словами, повинен домогтися підготовки до збільшення гуманітарної допомоги Україні цієї зими.

"Зараз час для дій, а не для заспокоєння", – підсумувала колишня держсекретарка США.

Саміт Трампа, Путіна і Сі в Китаї - останні новини

Як писав УНІАН, тристоронній саміт за участю президентів Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна був представлений його учасниками як історична подія. За даними The Times, для Путіна цей саміт справді пройшов успішно - навіть краще, ніж він міг мріяти ще два роки тому.

Також повідомлялось, що Путін схилив голову після жорсткого звернення прем'єра Австралії в Китаї.

"І я цілком прямо кажу президенту Путіну: припини свою війну, припини її негайно", – заявив Ентоні Албаніз.

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