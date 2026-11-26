Румунський лідер не чекає прориву найближчим часом і пояснив, на що робить ставку Кремль цієї зими.

Цього року війна в Україні навряд чи завершиться, а реальніші перспективи миру можуть з'явитися лише навесні 2027 року. Таку думку президент Румунії Нікушор Дан висловив перед засіданням Європейської ради в Брюсселі.

Журналісти запитали румунського лідера, чи можливий мир в Україні ще до кінця 2026 року. Дан не став приховувати свого скепсису.

"На цей момент я не дуже оптимістично налаштований", – сказав Дан.

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На його переконання, Москва зараз розраховує на зиму. Як пояснив президент Румунії, у Кремлі сподіваються, що перебої в роботі української енергосистеми стануть додатковим способом тиснути на українців.

"Я думаю, що більше шансів на мир буде навесні наступного року", – зазначив президент Румунії.

Водночас, за словами Дана, для цього важливо не припиняти допомогу Україні й ще сильніше тиснути на Росію. Крім того, румунський лідер переконаний, що європейці не залишаться осторонь подальших обговорень і переговорів щодо завершення війни в Україні.

Війна в Україні - інші новини

Раніше лідерка парламентської фракції ультраправого "Національного об'єднання" у Франції Марін Ле Пен окреслила три можливі сценарії розвитку війни в Україні. Перший – пряме втручання НАТО, яке, за її словами, загрожує Третьою світовою війною. Другий – конфлікт, що затягнеться на роки. Третій – усі країни нарешті усвідомлять наслідки. Вона також пообіцяла, що в разі перемоги на президентських виборах говоритиме з усіма сторонами конфлікту.

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