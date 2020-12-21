На який період запроваджується заборона, влада країни не уточнила.

Туреччина ввела тимчасову заборону на авіарейси з Великобританії, Данії і Нідерландів після новин про виявлення в цих країнах нового, більш заразного штаму коронавірусу.

Читайте такожСаудівська Аравія повністю закрила кордони через новий коронавірусПро це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа у "Твіттері".

"За розпорядженням президента та у координації з міністерством транспорту та інфраструктури, ухвалено рішення про тимчасове припинення авіарейсів з Британії, Данії, Нідерландів та Південної Африки до нашої країни", - повідомив міністр, додавши, що пасажири з рейсів, які зараз в дорозі, здадуть тест і до них будуть застосовані карантинні заходи.

Між тим, турецький міністр не уточнив, на який період впроваджується заборона.

Новий вид коронавірусу: що відомо

Мутацію коронавірусу виявили у Великобританії. 19 грудня прем'єр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що новий вид коронавірусу може бути заразнішим на 70%.

На цьому тлі все більше країн припиняють авіасполучення з Великобританією. Зокрема Данія закрила повітряний простір для літаків з Великобританії на 48 годин, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, які подальші заходи потрібні, повідомив глава МОЗ Магнус Хеуніке в Twitter. Польща скасувала польоти літаків з Великобританії з півночі понеділка, написав прес-секретар польського уряду Петро Мюллер в Twitter. Дата відновлення рейсів не уточнюється. Всього обмеження на авіасполучення з Великобританією і країнами, де була зареєстрована нова мутація, ввели більше 20 держав. Україна також планує закрити авіасполучення з Великобританією.

Тим часом," британський " вид коронавірусу вже зафіксований в Італії.

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Автор: Ірина Погоріла