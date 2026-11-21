Також російський міністр звинуватив українську владу в насадженні "печерної русофобії".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив низку агресивних і маніпулятивних заяв про Україну, поставивши під сумнів її історичне право на власну територію та звинувативши українську владу в нібито насадженні "печерної русофобії". Зокрема, він назвав південний схід і частину центру України, включно з Києвом, "споконвічно російськими землями".

Такі заяви Лавров зробив у документальному фільмі "Наше Хрещення. Предстоятель", оприлюдненому на російських ресурсах.

"Південний схід України і велика частина Центральної України, в тому числі Київ, – це, безумовно, споконвічно російські землі. Там живе народ, який хрестився в одній купелі з нами, звідки ми всі і пішли", - сказав російський міністр.

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Водночас Лавров заперечив, що всю територію України можна вважати місцем проживання "єдиного народу". За його словами, на заході країни сформувалися "культура й цінності", які "протистоять" Росії.

Він також звинуватив українських президентів, починаючи з Леоніда Кучми, у тому, що вони начебто намагалися "не ображати западенщину и западенців", "завжди приглушували гостроту проблеми", мовляв, "ось вона і прорвалася".

Також глава російського МЗС назвав однією з головних цілей Москви "перемогти печерну русофобію", яку, за його твердженням, насаджують в Україні:

"Думаю, що зараз у нас найголовніша перемога, окрім досягнення цілей "спеціальної воєнної операції", але пов'язане з цією метою завдання – це перемогти печерну русофобію, яку намагаються насадити в Україні, точніше, на тому просторі, який зараз називається Україна".

Не обійшов Лавров і президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито "перекувався і перевзувся" і тепер "стає навколішки перед прахом нацистських злочинців". Також російський міністр безпідставно звинуватив українську владу в намірі створити на території Києво-Печерської лаври Пантеон героїв із могил, які він назвав "сатанинськими".

Територіальні претензії РФ щодо України

Як повідомляв УНІАН, що Путін хоче контролювати Київ та Одесу, попри публічні заяви про зосередження на Донбасі. Як зазначав один зі співрозмовників Financial Times, близьких до кремлівських дискусій, кінцева мета Москви виходить за межі нинішньої лінії фронту: "Він не візьме Запоріжжя, він не візьме Донбас, він не візьме Херсон. Але пам’ятайте, що план завжди полягав у тому, щоб взяти Київ. Завдання поставлене і має бути виконане".

Однак, на думку міністра оборони України Євгена Хмари, Росія не збирається обмежуватися захопленням окремих областей України, а прагне встановити контроль над усією країною. Глава Міноборони наголосив, що Путін сприймає війну як частину проєкту "відновлення Російської імперії". За його словами, глава Кремля хоче знищити українську державність. "Його мета – захопити всю українську територію, знищити українську державність і подати це як історичний внесок у будівництво російської держави", – сказав Хмара.

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