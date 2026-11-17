Вона пообіцяла виконувати вже взяті зобов'язання, зокрема щодо спільної позики ЄС для України обсягом 90 млрд євро.

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що в разі її обрання президенткою Франція продовжить надавати Україні матеріальну та гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Reuters за підсумками зустрічі Ле Пен із послом України у Франції Вадимом Омельченком 16 листопада.

За її словами, Франція не має достатніх бюджетних можливостей для збільшення фінансової допомоги Україні. Однак вона пообіцяла виконувати вже взяті зобов'язання, зокрема щодо спільної позики Європейського Союзу для України обсягом 90 млрд євро.

Також Ле Пен заявила про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі або Брюсселі. Водночас український посол повідомив, що запросив її відвідати Україну.

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"Зеленський наполягав на тому, щоб Європа, і зокрема Франція, мали місце за столом мирних переговорів, спрямованих на припинення війни Росії в Україні", - сказав Омельченко.

Під час зустрічі також обговорювали перспективи вступу України до ЄС і НАТО, а також співпрацю в цифровій сфері, ядерній енергетиці та оборонному секторі.

Заяви Ле Пен та вибори в Франції – інші новини

Як повідомляв УНІАН, Ле Пен неодноразово заявляла, що Франція більше не може собі дозволити фінансувати військові дії України. За її оцінками, французька допомога становить 6 млрд євро на рік.

Зеленський також запросив Ле Пен до Києва, заявивши французькому тижневику L’Express, що Ле Пен "змінить свою думку", якщо зустрінеться з українцями.

Фінансова допомога Україні стала одним із питань президентських виборів наступного року на тлі складних переговорів щодо бюджету. Більше того, цього місяця лідер ультралівих Жан-Люк Меленшон також викликав суперечки, заявивши, що після війни в регіоні, який здебільшого перебуває під російською окупацією, слід провести референдум щодо майбутнього Донбасу.

Крім того, Ле Пен розповіла, що особисто нічого не має проти Зеленського, однак у Франції більше немає можливостей допомагати Україні.

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