Лукашенко висунув несподівану пропозицію Польщі

Диктатор несподівано заявив про прагнення Мінська відновити діалог із Варшавою та закликав відмовитися від конфронтації.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність Мінська покращити відносини з Варшавою. Він закликав відмовитися від конфронтації, санкцій та взаємних звинувачень і повернутися до конструктивної співпраці.

Про це Лукашенко заявив у привітанні польському народу з нагоди Національного дня незалежності, який відзначають 11 листопада, передає білоруське державне агентство БелТА.

За словами Лукашенка, відносини між країнами останнім часом суттєво ускладнилися, однак Білорусь прагне відновити контакти.

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"Упевнений, що через обмін заборонами та санкціями, огорожі й стіни подолати ці обставини неможливо. У нас різні позиції щодо низки проблем – так було і буде. Питання в тому, чи зможемо ми ставитися до цієї ситуації з розумінням і налаштованістю на діалог, без конфронтації та звинувачень", – заявив він.

Лукашенко також наголосив, що Мінськ зацікавлений у відновленні довіри та взаємної поваги, які, за його словами, мають стати основою для подальшої співпраці.

Заява пролунала після зустрічі Лукашенка з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася 9 листопада в Кремлі. Тоді вони обговорювали двосторонні відносини, співпрацю в межах Союзної держави та міжнародну ситуацію.

Інші заяви Лукашенка

Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко заявив, війна в Україні закінчиться у найближчі місяці і водночас припустив, що може початися Третя світова війна.

"Сил немає і ресурсів нема. Втомилися всі від війни. І це почали розуміти навіть у Європі, від кого ескалація ця ішла", - сказав він.

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