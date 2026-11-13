Не можемо відправити будь-кого: Каллас пояснила, хто має представляти ЄС на переговорах

Топ-дипломатка ЄС наголосила, що росіяни не хочуть, аби вона брала участь у переговорах.

В Європейському Союзі діють чіткі інституційні правила, відповідно до яких держави-члени ЄС визначать, хто за що відповідатиме в межах визначеного мандату. ЄС не може відправляти на переговори для виконання дипломатичної ролі будь-кого, хто не має належного для цього мандату, як це роблять представники адміністрації Дональда Трампа.

Про це топ-дипломатка Євросоюзу Кая Каллас, висока представниця ЄС сказала журналістам в кулуарах неформального саміту лідерів ЄС.

Зокрема, у неї запитали, коли Європа візьме ініціативу і почне брати участь у переговорному процесі так само, як це роблять спеціальні представники США Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

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"У нас є дієві інституції, тому ми не можемо просто відправити будь-яку особу, у якої немає інституційної ролі, як це роблять американці. Таким чином, очевидно, що ми не повинні копіювати такі самі зразки", - наголосила Каллас.

При цьому, топ-дипломатка відзначила, що у червні 2024 року лідери 27 країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення, хто має представляти ЄС, коли справа стосуватиметься питань безпеки і закордонної політики і, відповідно, ця особа буде мати чіткий визначений мандат. Вона додала, що це також стосувалося переговорів з Росією.

"Усі країни-члени ЄС насправді погодилися, що я є тою особою, яка представляє Європу у питаннях закордонної політики і безпеки. Це було в 2024 році, коли було зрозуміло, що саме так і станеться. Я знаю, що росіяни не хочуть, аби я була, але, ви знаєте, чи є у нас право голосу, аби говорити, хто представляє Росію? Ні, у нас немає. І насправді, у нас має бути сильна команда, і я готова виконувати цю роботу з міністрами закордонних справ", - наголосила Каллас.

При цьому, вона зазначила, що наразі відповідала за підготовку до переговорів. За її словами, важливою має бути суть, а саме те, що стоїть на кону цих переговорів.

Каллас заявила, що росіяни не хочуть бачити її на переговорах, оскільки "не хочуть бачити нікого сильного з іншої сторони, адже хочуть проштовхувати їхні максимальні вимоги, як це вони завжди робили".

Кушнер у ролі спецпосланця

Як відомо, спеціальний представник США Джаред Кушнер, який є зятем Дональда Трампа, не затверджувався в Сенаті як спеціальний посланник для виконання дипломатичних завдань, як того вимагає американське законодавство.

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