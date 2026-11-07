Пісторіус: Нема підстав сподіватись на швидке припинення вогню в Україні

Він також наголосив, що домовленості між Вашингтоном і Москвою без участі Києва є неприйнятними.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить особливих підстав розраховувати на швидке припинення вогню між Україною та Росією, навіть попри заплановані на наступний тиждень тристоронні переговори за участю США, України та РФ в Абу-Дабі. Про це він заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє німецьке видання ntv.

За словами Пісторіуса, перспективи укладення перемир'я значною мірою залежать від позиції російського правителя Володимира Путіна та подальших дій президента США Дональда Трампа.

Водночас німецький міністр скептично оцінює можливість швидкого результату від американських зусиль.

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"Події останніх кількох місяців не дають підстав сподіватися, що підхід Трампа швидко призведе до припинення вогню чи навіть до миру", – зазначив він.

Пісторіус назвав неприйнятною угоду між США та Росією без участі України

Окремо глава німецького оборонного відомства наголосив, що будь-які домовленості між Вашингтоном і Москвою, укладені за рахунок України та без її участі, є неприйнятними.

За його словами, така позиція стосується не лише самої України, а й європейських країн.

Заява Пісторіуса пролунала на тлі повідомлень про активізацію контактів між адміністрацією Трампа та представниками Росії.

Мирні переговори - останні новини

Раніше американський президент розповів, що 5 листопада провів приватну зустріч із посланцем Володимира Путіна. Це сталося після появи російського посадовця на заході в Білому домі, організованому першою леді США Меланією Трамп, де також були присутні представники України.

Після зустрічі Трамп висловив припущення, що домовленості щодо врегулювання війни можуть бути досягнуті найближчим часом. Він також заявляв, що війна наближається до завершення, а майбутня угода матиме вплив на всю Європу.

Тристоронні переговори України, США та Росії заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Керівник Офісу президента Кирило Буданов очолить українську делегацію на тристоронніх переговорах між Україною та Росією за посередництва США.

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