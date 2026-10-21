Віткофф запропонує Путіну зустрітися із Зеленським і Трампом, - Politico

Спеціальний посланець США Віткофф сьогодні вирушить до Росії, щоб обговорити мирні пропозиції та можливість тристоронньої зустрічі лідерів.

Сполучені Штати запропонують російському диктатору Володимиру Путіну провести особисті переговори з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Мета зустрічі – досягти припинення вогню, пише Politico.

Про цю ідею стало відомо після переговорів Зеленського зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом в Осло. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який організував переговори, заявив, що Віткофф вирушить до Росії в середу. Там він зустрінеться з російським керівництвом і передасть пропозиції щодо умов миру, зокрема ідею тристороннього саміту.

"Сьогодні ми провели, я б сказав, добрі та конструктивні переговори – необхідні після подій минулого тижня", – зазначив Стере.

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За його словами, Віткофф обговорить із російською стороною ідеї, напрацьовані під час зустрічі в Норвегії, а також пропозиції, над якими працювали європейські та американські партнери. Це, як сподівається норвезький прем'єр, може прокласти шлях до переговорів на рівні лідерів.

Що Зеленський сказав про мирну угоду

Як повідомляв УНІАН, Зеленський назвав переговори позитивними. Водночас він наголосив, що питання майбутнього українських територій можуть обговорюватися лише на рівні лідерів держав.

Президент також підкреслив, що будь-яке мирне врегулювання має передбачати реальні гарантії безпеки для України. За його словами, угода буде прийнятною лише за умови, що Україна братиме участь у її розробці.

Попередні спроби організувати особисту зустріч Путіна із Зеленським не дали результату. Нещодавно Кремль наполягав, що такі переговори можуть відбутися лише в Москві. Запропонована тристороння зустріч стала б першим самітом за участю лідерів України, США та Росії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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