Глава Торгового агентства ООН вважає, що тарифи Трампа найболючіше вдарять по країнах, що розвиваються.

Масштабні мита на імпорт, що було оголошено президентом США Дональдом Трампом, можуть обернутися катастрофічними наслідками для країн, що розвиваються. Таке попередження зробила глава торгового агентства ООН Памела Кокс-Гамільтон, повідомляє Reuters.

Вона попередила, що тарифи Трампа можуть вдарити по країнах, що розвиваються, навіть сильніше, ніж скорочення іноземної допомоги.

За даними Міжнародного торгового центру, світова торгівля може скоротитися на 3-7%, а світовий ВВП - на 0,7%.

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"Якщо ця ескалація між Китаєм і США продовжиться, це призведе до скорочення торгівлі між країнами на 80%, а резонансний ефект цього в усіх напрямках може виявитися катастрофічним", - попередила вона.

Мита Трампа проти Китаю

Як писав УНІАН, раніше Трамп оголосив про введення додаткових мит для Китаю. За оцінками журналістів, загальна ставка мита на китайський імпорт у США становитиме 145%.

На тлі цього китайський юань впав до мінімуму з часів кризи 2008 року. Пізніше Міністерство фінансів КНР оголосило, що Китай підвищив мита на товари США і закликав ЄС об'єднатися проти тарифної політики Трампа.

9 квітня Трамп повідомив, що призупиняє на 90 днів введення підвищених мит для 75 країн.

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