Масштабні мита на імпорт, що було оголошено президентом США Дональдом Трампом, можуть обернутися катастрофічними наслідками для країн, що розвиваються. Таке попередження зробила глава торгового агентства ООН Памела Кокс-Гамільтон, повідомляє Reuters.
Вона попередила, що тарифи Трампа можуть вдарити по країнах, що розвиваються, навіть сильніше, ніж скорочення іноземної допомоги.
За даними Міжнародного торгового центру, світова торгівля може скоротитися на 3-7%, а світовий ВВП - на 0,7%.
"Якщо ця ескалація між Китаєм і США продовжиться, це призведе до скорочення торгівлі між країнами на 80%, а резонансний ефект цього в усіх напрямках може виявитися катастрофічним", - попередила вона.
Мита Трампа проти Китаю
Як писав УНІАН, раніше Трамп оголосив про введення додаткових мит для Китаю. За оцінками журналістів, загальна ставка мита на китайський імпорт у США становитиме 145%.
На тлі цього китайський юань впав до мінімуму з часів кризи 2008 року. Пізніше Міністерство фінансів КНР оголосило, що Китай підвищив мита на товари США і закликав ЄС об'єднатися проти тарифної політики Трампа.
9 квітня Трамп повідомив, що призупиняє на 90 днів введення підвищених мит для 75 країн.