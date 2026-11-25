Водночас польська сторона наполягає, що походження трьох ракет Х-101 підтверджують результати розслідування.

Росія відкинула звинувачення Польщі щодо порушення її повітряного простору трьома крилатими ракетами Х-101, які впали на польській території 20 листопада. Російський посол у Варшаві Георгій Міхно назвав претензії безпідставними та заявив, що польська сторона нібито не надала доказів причетності Москви до інциденту.

Георгія Міхна викликали до Міністерства закордонних справ Польщі, де йому вручили дипломатичну ноту протесту через порушення повітряного простору країни трьома російськими крилатими ракетами.

Після зустрічі посол озвучив позицію Москви. Російське посольство заявило, що дипломат "найрішучішим чином відкинув звинувачення на адресу Російської Федерації як безпідставні, необґрунтовані та не підкріплені доказами".

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У Москві також назвали неприйнятною практику висунення звинувачень на основі політично вмотивованих припущень.

Окремо російське дипломатичне представництво розкритикувало публічні заяви польської влади. Їх назвали "відкрито русофобськими" та звинуватили Варшаву в нібито прагненні посилити антиросійські настрої в Польщі й погіршити двосторонні відносини.

Падіння ракет в Польщі

20 листопада під час масованої атаки Росії на Україну повітряний простір Польщі перетнули три російські об'єкти. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що ракета Х-101 упала на поле біля села Новий Ліповець у Люблінському воєводстві. Там утворилася вирва, а уламки ракети горіли. Другий об'єкт, за словами міністра, теж був ракетою, а третій найімовірніше був безпілотником із реактивним двигуном.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр після зустрічі з російським послом наголосив, що немає сумнівів щодо походження трьох крилатих ракет, які впали на польській території.

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