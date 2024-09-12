'Надії не виправдались': США та Британія не зняли заборону на удари по Росії, - Politico

Однак, обидві країни оголосили про нові пакети допомоги Україні напередодні зимової кампанії на фронті.

Надії України, що США і Велика Британія знімуть заборони на удари по території Росії під час візитів високопоставлених дипломатів у Київ не виправдалися.

Як повідомляє Politico, держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі дійсно привезли великі пакети допомоги та пообіцяли продовжувати підтримку.

"Сподівання українців на те, що держсекретар США Ентоні Блінкен скористається нагодою своєї поїздки до Києва в середу, щоб оголосити про послаблення правил, які забороняють вражати цілі всередині Росії подарованою зброєю, не виправдалися", - пише видання. Відео дня

Натомість Блінкен, виступаючи разом зі своїм колегою Леммі, сказав, що двоє вищих дипломатів відвезуть інформацію, яку вони зібрали в українській столиці, назад до Вашингтона, де президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у п’ятницю.

"Сьогодні ми обговорювали ситуацію на полі бою, цілі України та те, що їй потрібно для успіху. Я збираюся повернути це обговорення до Вашингтона. І обидва наші боси обговорять це в п’ятницю", - сказав Блінкен.

Білий дім розглядає можливість розширення території всередині Росії, яку Україна може вразити зброєю американського та британського виробництва, повідомили виданню офіційні особи. У Києві Блінкен про це не згадав.

Україна наполягає на скасуванні заборони на озброєння, стверджуючи, що вона не може захиститися від російських ракет, бомб і безпілотників, не маючи можливості вразити аеродроми та бази, де ця зброя зберігається та запускається. Але союзники Києва стурбовані перетином червоних ліній Кремля та ескалацією війни.

На цих страхах грає Кремль

Подальші поставки західної зброї в Україну "загрожують неконтрольованою ескалацією", попередила в середу речник МЗС Росії Марія Захарова.

Однак Блінкен зазначив, що насправді ескалацію веде російський лідер Володимир Путін, розширюючи удари по Україні.

"Ми бачили, як Росія зараз продовжує і справді посилює свої атаки всередині України, на цивільних осіб, на енергетичну інфраструктуру, а також на українську армію, яка захищає свою країну. І зараз ми бачили ці дії Росії придбання в Ірану балістичних ракет, що ще більше посилить їхню агресію в Україні. Тож якщо хтось і вживає ескалаційних дій, то це, схоже, Путін і Росія", - сказав він.

Блінкен додав: "Ми працюємо в терміновому порядку, щоб продовжувати гарантувати, що Україна має те, що їй потрібно для ефективного захисту".

Перед початком прес-конференції повітряна тривога попереджала про можливий удар балістичними ракетами. Тривога знову пролунала відразу після завершення конференції. Українські ВПС заявили, що відстежують ракету, що прямувала в бік Києва.

Хоча Україна не отримала того, на що сподівалася щодо зміни політики, Велика Британія та США пообіцяли продовжувати військову допомогу.

"У нас сьогодні були детальні розмови з президентом України Володимиром Зеленським, і ми визнали, що Україна сьогодні на передовій. Ми присвячуємо себе підтримці України в цей вирішальний час", - сказав Леммі.

Під час візиту Леммі оголосив про виділення понад 780 мільйонів доларів стерлінгів на гуманітарну, військову та економічну підтримку. Блінкен оголосив про виділення 717 мільйонів доларів нової економічної та гуманітарної допомоги.

"Я можу оголосити, що тепер ми також надішлемо в Україну сотні додаткових ракет протиповітряної оборони, десятки тисяч додаткових артилерійських снарядів і більше бронетехніки до кінця року", – додав Леммі.

Однак питання дозволу Україні вражати російські цілі не зникає.

"Велика Британія та наші союзники разом віддані перемозі України... У нас є Генеральна асамблея ООН, ми будемо говорити про те, як поставити Україну в найкращу можливу позицію перед зимою", - додав дипломат.

Поки західні союзники турбуються про перетин російських червоних ліній, Київ починає регулярно атакувати Росію власною далекобійною зброєю. У середу арктичне місто Мурманськ, що за 2000 кілометрів на північ від України, закрило два своїх аеропорти після повідомлень про атаки українських безпілотників. Днем раніше Україна атакувала Москву та інші цілі всередині Росії.

Що передувало

Зняття обмежень на удари західною далекобійною зброєю також було однією з головних тем спільного візиту до Києва глав зовнішньополітичних відомств Великої Британії та США, Девіда Леммі та Ентоні Блінкена.

Після візиту джерела видання The Guardian в британському уряді повідомили, що країна вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії.

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