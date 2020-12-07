За даними колумніста NYT, PornHub "кишить" роликами зі згвалтуваннями, зйомками зі прихованих камер і відео, злитими з особистих архівів з помсти.

Найвідоміший порноресурс у світі PornHub публікує ролики, в яких присутнє насильство над неповнолітніми.

Про це йдеться в статті колумніста The New York Times Ніколаса Крістофа.

Журналіст звинуватив PornHub в поганій модерації сексуального контенту і закликав фінансові компанії, що співпрацюють з PornHub, розірвати партнерства. На матеріал вже відреагувала, зокрема, компанія MasterCard, яка почала розслідування.

За даними журналіста, PornHub "кишить" роликами зі згвалтуваннями, зйомками зі прихованих камер і відео, злитими з особистих архівів з помсти. За запитом на PornHub «дівчата до 18 років» або «до 14 років» сайт видає близько 100 тисяч відео, в частині з яких є сцени з неповнолітніми.

Читайте такожЗмушували зніматися в порно: у США студія виплатить $12,7 мільйона постраждалим

Наприклад, два роки тому з'явилося відео з сексуальними домаганнями 49-річної жінки до своєї 14-річної родички. Ролик помітив однокласник підлітка, після чого поскаржився керівництву школи. Також на сайті опублікували 58 порнороликів з 15-річною школяркою - їх виявила її мати. В жодному з випадків порносайт не поніс покарання. Відзначається, що нерідко після зливів порнороликів на PornHub підлітки роблять спроби самогубства

У PornHub працює близько 80 модераторів - це означає, що кожен повинен переглядати сотні годин порнороликів на тиждень, зазначило видання. Тому вони не завжди можуть визначити, чи є на відео неповнолітні або тортури. Один з модераторів розповів NYT, що визначати вік і реальність тортур складно. Він додав, що в більшості відео з неповнолітніми відображені підлітки, але трапляються і «шпигунські» ролики з роздягалень і туалетів з 8-12 річними дітьми.

У PornHub заявили "що беззастережно прихильні боротьбі з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми і ввели комплексну, провідну в галузі політику довіри і безпеки для виявлення і викорінення незаконних матеріалів в співтоваристві". Будь-яке твердження, що компанія дозволяє публікацію контенту з дітьми, "безвідповідальне і явно не відповідає дійсності", додали в компанії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко