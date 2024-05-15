За словами Андерса Фог Расмуссена, країни НАТО повинні використовувати засоби ППО, розташовані у Східній Європі, щоб збивати російські ракети та БПЛА.

Країни НАТО повинні використовувати засоби протиповітряної оборони, розташовані у Східній Європі, щоб збивати російські ракети та безпілотники, націлені на Україну. Про це в інтерв'ю i Paper заявив колишній глава Альянсу Андерс Фог Расмуссен.

За його словами, НАТО може допомогти захистити українські міста та інфраструктуру від нищівних російських авіаударів, випустивши ракети-перехоплювачі з польської та румунської території. Фог Расмуссен нагадав, що деякі члени НАТО, такі як США, Велика Британія та Франція, розгорнули винищувачі, щоб допомогти ізраїльській протиповітряній обороні перехопити іранські безпілотники та ракети на початку цього року.

"Ми могли б зробити те саме, допомагаючи українцям збивати російські безпілотники та ракети, розташовані на території НАТО, без розгортання військ в Україні. Ми могли б мати хороший діапазон", - вважає екс-керівник Альянсу. Відео дня

Він також зазначив, що системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО можуть бути з’єднані з українськими.

"Ми могли б набагато ефективніше почати захищати західну частину України. ... Треба захистити оборонні галузі України. Треба серйозно братися за відбудову України", - резюмував Фог Расмуссен.

Співпраця НАТО з Україною: останні новини

Вже в липні у Вашингтоні вирішиться доля вступу нашої країни до Альянсу. Про запрошення України на переговори про членство у НАТО та посилення економічної та військової допомоги відзвітувала міжнародна робоча група з безпекових питань та євроінтеграції України Єрмака - Расмуссена.

Йдеться про конкретні часові рамки вступу - за умови виконання конкретних умов, це відбудеться не пізніше липня 2028 року.

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