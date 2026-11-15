Назрівають серйозні проблеми: НАТО відмовилося від саміту лідерів наступного року, – AP

Причини несподіваного рішення – ціла низка проблем усередині Альянсу.

НАТО скорочує кількість зустрічей на найвищому рівні і не проводитиме саміт лідерів в Албанії наступного року, як планувалося раніше. Причиною стала напруженість всередині Альянсу – навколо оборонних витрат, Ірану та війни в Україні.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама повідомив, що "поки що немає єдиної позиції щодо того, коли саме відбудеться саміт, але точно не у 2027 році". За його словами, "у 2028 році, якщо саміт все ж відбудеться, то він пройде в Тирані", столиці Албанії. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не став драматизувати цю ситуацію, пише Associated Press.

В інтерв’ю ЗМІ він заявив: "Ми гнучко підходимо до самітів НАТО. Ми проводимо саміти тоді, коли вони нам потрібні", і наступний відбудеться "тоді, коли буде необхідність".

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Ще десять років тому НАТО збиралося на саміти кожні два роки.

Зустрічі міністрів теж скорочують

Але мова йде не лише про зустрічі президента США Дональда Трампа з колегами з інших країн. Міністри оборони НАТО зазвичай збираються в жовтні, проте минулого місяця жодних переговорів не було, і на жовтень 2027 року їх теж поки що не планують.

У міністрів закордонних справ наступного року в графіку лише одна зустріч замість двох – у самому НАТО це називають "пакетом реорганізації", зазначають журналісти.

З моменту вступу на посаду міністр оборони США Піт Хегсет і держсекретар Марко Рубіо вже по одному разу пропустили зустрічі НАТО або йшли до їхнього завершення. Хегсет на зустрічах міністрів оборони то дорікав європейським союзникам і Канаді, то, навпаки, намагався їх переконати.

Питання щодо витрат Албанії на оборону

Запланований саміт в Албанії – яскравий приклад проблем, з якими зараз стикається Альянс. Албанію затвердили місцем проведення саміту 2027 року ще в 2025-му, але вже в липневій декларації саміту її назву виключили.

Частина союзників вважає, що Албанія витрачає занадто мало коштів на оборону – і не хоче "нагороджувати" її великою подією НАТО. За прогнозами, цього року уряд у Тирані витратить на оборону всього 2,15% ВВП.

Мета НАТО – до 2035 року всі 32 країни-союзники мають виділяти не менше 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та ще 1,5% – на оборонну інфраструктуру. При цьому Албанія – далеко не найгірший "порушник" серед 32 країн-членів Альянсу. Гірше справи йдуть у Іспанії, Бельгії та Словенії, пишуть ЗМІ.

Саміти поглинають ресурси й мають політичну ціну

Втім, сама організація такого саміту – це величезні витрати, як фінансові, так і політичні. Нідерландам, наприклад, довелося готуватися до зустрічі в Гаазі у 2025 році цілий рік і вкласти в неї близько 4,5 мільярда гривень (100 мільйонів доларів).

Як пояснили офіційні особи, якби саміт планувався на 2027 рік, то Албанії потрібно було б визначитися з деталями ще в жовтні цього року, щоб встигнути все організувати.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який приймав цього року саміт в Анкарі, навіть спеціально модернізував військовий аеропорт для прибуття лідерів і мобілізував десятки тисяч співробітників служби безпеки, фактично закривши частину столиці. Працівникам, крім найнеобхідніших, навіть надали тиждень відпустки.

Складність полягає в тому, щоб утримувати увагу лідерів

Турецький саміт став ще й справжнім політичним шоу. І ледь не вийшов з-під контролю ще до того, як Трамп і його колеги почали працювати.

Трамп вкотре відродив давні розмови про намір отримати контроль над Гренландією. Це, по суті, підриває основу, заради якої Альянс і був створений у 1949 році, – принцип взаємної оборони.

Також Трамп вимагав від союзників "вірності" та звинувачував НАТО в недостатній підтримці його війни проти Ірану.

Зазвичай саміти є демонстрацією єдності та рішучості країн-членів – щоб відбити бажання у будь-якого потенційного супротивника випробувати НАТО на міцність. Європейські союзники підозрюють, що саме це й хоче зробити Росія.

Інші новини про НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін висунув Україні та НАТО старі ультиматуми. Кремль хоче обмежити військову присутність НАТО у Східній Європі, заборонити Україні вступати до Альянсу та скоротити українську армію.

Крім того, ми також розповідали, що Путін не готовий воювати з Україною у складі НАТО. За словами Володимира Зеленського, це точно буде для нього ще складніше, ніж зараз, і коли він це зрозуміє – це стане превентивним захистом від нього.

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