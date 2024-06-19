Така офіційна угода між Україною та США стане першою.

Американська компанія Northrop Grumman має намір виготовляти боєприпаси середнього калібру в Україні в межах проекту, який фінансуватиметься в "українських доларах". Про це заявив представник компанії, пише Breaking Defense.

Попри те, що кілька європейських оборонних компаній зобов'язалися долучатися до масштабних виробничих програм в Україні, угода про спільне виробництво з Northrop є першою публічно визнаною угодою між американською компанією та урядом України щодо виробничого проекту в нашій державі, зазначають у виданні.

"Ми працювали, як ви знаєте, в Україні над виробництвом боєприпасів середнього [калібру]. Це наш перший проект, який оплачується українськими доларами. Ми прагнемо розширити його на танкові боєприпаси калібру 155 мм, інші боєприпаси, коли знайдемо інноваційні процеси", - зауважив директор з міжнародного бізнесу в секторі оборонних систем компанії Northrop Дейв Бартелл. Відео дня

Зазначається, що ці плани були підтверджені під час зустрічі Бартелла із головним заступником помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Брауном. Водночас Бартелл не деталізував план спільного виробництва, а компанія Northrop не надала коментарів для журналістів видання.

Під час виступу Браун зауважив на новій програмі Державного департаменту США щодо оборонних підприємств в Україні, яка інвестує 2 мільярди доларів в оборонно-промислову базу України і може відкрити двері для американсько-українського спільного виробництва.

Також він заявив, що уряд США відкритий до нестандартних підходів до задоволення потреб України.

"Ми набагато більш відкриті, ніж, можливо, колись були. Іноді це не виглядає так через бюрократичні проблеми, але ми раді обговоренню підприємницьких та інноваційних підходів", - запевнив Браун.

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Раніше ЗМІ повідомили, що ЗСУ отримають німецький танк-ППО "Франкенштейн", який складається з модулю зенітної системи Skyranger 30 та платформи від танку Leopard 1.

"Якщо говорити про сам модуль Skyranger 30, який може ставитися на різні платформи, то там насправді непогана штука, яка може стріляти на дальність 4 км з темпом 1000 пострілів на хвилину. Справді, він може на вкрай малих дистанціях збивати дрони-камікадзе або крилаті ракети", - пояснив військовий експерт Іван Киричевський, розповідаючи про цю розробку.

Також повідомлялось, що німецький оборонний концерн Rheinmetall має намір виготовляти в Україні гібриди танків Leopard і ППО Skyranger. Прототип уже представили в Парижі на збройовій виставці Eurosatory 2024 року.

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