На оприлюднених записах людей ґвалтують, піддають моральним і фізичним знущанням.

Проект Gulagu.net опублікував записи тортур ув'язнених у Росії.

За словами засновника проекту Володимира Осєчкіна, експертам вдалося отримати секретний архів російських спецслужб, за допомогою якого оперативники Федеральної служби безпеки та Федеральної служби виконання покарань принижували засуджених і примушували їх виконувати будь-які незаконні доручення кураторів.

Загалом в отриманому архіві понад 40 Гб відео засобів об'єктивного контролю, документів і фото, які доводять, що в установах ФСВП за завданням кураторів катують і гвалтують ув'язнених, а сам процес знімають на службові відеореєстратори.

"Сотні людей було закатовано, зґвалтовано та за допомогою цього відеокомпромату завербовано для подальшої участі в цьому тортурному конвеєрі", - повідомив Осєчкін.

Усі опубліковані кадри лише 18 + і не рекомендуються до перегляду вразливим людям або зі слабкими нервами!

5 жовтня проект оприлюднив три записи знущань з ув'язнених у Саратівській туберкульозній лікарні ФСВП.

На першому відео, знятому 18 лютого 2020 року і викладеному на сайті Gulagu.net, чоловік у чорному одязі ґвалтує ув'язненого шваброю, обмотаною червоною пластиковою стрічкою, у задній прохід. Жертву прив'язано до ліжка, ноги зв'язано та закинуто вгору.

"Є що сказати? ... Давай, згадуй, ****** ****** *****. Тут три дні будеш лежати (зі шваброю - УНІАН) в****", - кажуть кати.

При цьому ув'язнений голосно кричить і запитує: "За що?"

На другому відео від 10 квітня 2020 року чоловік встає ногою на лопатки голому ув'язненому, що лежить на животі зі зв'язаними за спиною руками. Кат вимагає назвати ім'я злодія в законі.

На третьому відео, зробленому 25 червня 2020 року, руки ув'язненого прив'язано до ліжка, ноги підняті вгору і прив'язані до узголів'я. Чоловік за кадром змушує жертву представитися, оператор знімає обличчя прив'язаного, після чого в ув'язненого без презерватива входить третій чоловік.

6 жовтня проект опублікував ще одне відео на своєму Youtube-каналі. У ролик увійшли кадри, зняті в туберкульозній лікарні ФСВП в Саратівській області, в Бєлгородській виправній колонії № 4 та у виправній колонії № 6 на Камчатці, зокрема, й з попередніх записів.

За даними Gulagu.net, ці кадри підтверджують щонайменше чотири епізоди насильницьких дій і катувань.

"Це відео та інші матеріали, які є в нашому розпорядженні, а також є у ФСВП, доводять те, що щодо ув'язнених регулярно відбувалися тяжкі й особливо тяжкі насильницькі злочини, які ретельно ховалися і за вчинення яких до нашого розголосу досі не пред'явлено звинувачення жодному садисту, капо і співробітнику ФСВП. І так, це відео спростовує всю брехню всіх цих мерзенних брехунів і брехух, які імітують в Росії правозахист і намагаються допомогти зараз силовикам приховати системний характер тортур в Росії", - заявив Володимир Осєчкін.

"Дані відео мають важливий суспільний інтерес, і без розголосу даних фактів грубого порушення прав людини в установах ФСВП неможливо зупинити тортури і захистити права людини. Єдиний вихід - розголос і публікація", - сказав також засновник проекту.

5 жовтня після публікації перших трьох записів російська Федеральна служба виконання покарань і Генпрокуратура оголосили, що почали перевірки. У Саратовській області Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про насильницькі дії сексуального характеру, вчинені групою осіб за попередньою змовою.

Читайте такожУ Росії подружжя посадили на 13 років через весільне фото: у кадр потрапив працівник ФСБЗа даними російських ЗМІ, глава управління ФСВП Саратовської області, полковник внутрішньої служби Олексій Федотов подав у відставку: він перебуває у відпустці, з якої, як повідомляє джерело, "можливо, на роботу не повернеться".

У Gulagu.net повідомляють, що планують поетапно публікувати записи, які підтверджують знущання і тортури з ув'язненими в Росії.

Раніше Осєчкін розповідав, як, ймовірно, в інтересах і на замовлення слідчих жорстоко били та катували чоловіка в Іркутську. За словами сестри потерпілого, в першу добу йому зламали ногу, у другу "засунули в задній прохід кип'ятильник, включили його", а потім той "вибухнув просто всередині брата".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова