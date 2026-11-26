В США досі ухиляються від прямої відповіді, чому поставки ракет в Україну зупинено.

США працюють над залученням України та інших європейських країн у розширення виробництва систем протиповітряної оборони Patriot. Про це Пентагон заявив у відповідь на запит Української служби "Голосу Америки".

Журналісти попросили американське оборонне відомство прокоментувати інформацію у ЗМІ про проблеми з постачанням в Україну ракет для Patriot. Натомість у Пентагоні наголосили, що співпраця з європейськими партнерами та Україною у цій сфері триває.

"З самого початку уряд США підтримував зусилля, спрямовані на поглиблення промислової співпраці та зміцнення глобальних ланцюгів постачання для нарощування виробництва наявних і запланованих модифікацій системи Patriot. Для реалізації цього зобов’язання Міністерство війни (так при Трампі назвали Міністерство оборони США - УНІАН) здійснювало низку паралельних заходів, щоб прискорити трансатлантичну промислову співпрацю з європейськими партнерами та Україною", – заявили у відомстві.

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Водночас у відповіді на журналістський запит не було ані чіткого підтвердження, а ні чіткого спростування інформації про затримки з постачанням ракет-перехоплювачів Україні.

Перебої з поставками зенітних ракет в Україну

Як писав УНІАН, за даними Financial Times, Міністр оборони США Піт Гегсет не підписує формальний дозвіл на передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів Patriot (PAC-3 і PAC-2), хоча їхнє постачання вже було погоджене та оплачене, а частина боєприпасів вже зберігається в Європі.

Тим часом президент Володимир Зеленський запропонував союзникам передати Україні ракети-перехоплювачі для Patriot та IRIS-T зі своїх запасів уже зараз, а натомість отримати нові ракети, які Україна раніше замовила у США після їхнього виготовлення. Він наголосив, що посилення ППО є критично важливим через щоденні російські атаки й закликав партнерів передати наявні ракети зі складів США та Європи, оскільки вони потрібні для захисту України негайно.

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