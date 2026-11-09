Рубіо назвав одну з ключових тем переговорів щодо війни в Україні

Він також прокоментував слова президента США Дональда Трампа щодо прогресу в переговорах.

Питання гарантій безпеки для України залишається серед головних тем переговорів щодо врегулювання російсько-української війни. Про це державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо повідомив журналістам у Парижі, куди прибув для участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Під час спілкування зі ЗМІ чиновник підтвердив проведення 10 та 11 листопада українсько-російських переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться за посередництва Вашингтона.

"Протягом усього часу, поки ми обговорюємо російсько-українську війну, постійно порушується одне питання – необхідність надання гарантій безпеки. Якою буде післявоєнна система безпеки України... і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися переговори", – додав глава американської дипломатії.

Відео дня

Він також прокоментував слова президента США Дональда Трампа щодо прогресу в переговорах. На думку Рубіо, йдеться про просування в напрацюваннях майбутньої архітектури безпеки після завершення війни, хоча поки що нічого не узгоджено.

"Гадаю, президенту доповіли про це у четвер або п’ятницю минулого тижня. Йдеться про деякі початкові пропозиції, які зараз розглядаються. Поки що нічого остаточно не узгоджено. Можливо, завтра в Абу-Дабі вдасться досягти певного прогресу, коли туди прибудуть Джаред (зять Трампа Джаред Кушнер, – УНІАН) і Стів (спецпосланець Трампа Стів Віткофф, – УНІАН). Гадаю, вони вже прямують туди", – підсумував Марко Рубіо.

Переговори в Абу-Дабі: останні новини

Представники Європи долучаться до переговорів щодо війни в Україні, які відбудуться в Абу-Дабі найближчими днями. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що там буде й представник його країни, однак не уточнив, про кого саме йдеться.

Тим часом Росія змінила склад делегації для переговорів в Абу-Дабі. До складу делегації Кремля увійшли особи, які раніше вже затягували переговорний процес. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що це ще раз підкреслює: Москва, як і раніше, не зацікавлена у сумлінних переговорах.

Вас також можуть зацікавити такі новини: