В Кремлі допустили участь європейців у переговорах щодо України, але є нюанс

За словами Пєскова, рішення про розширення формату наступного раунду переговорів поки не ухвалене.

Росія готова погодитися на те, щоб європейські країни приєдналися до майбутніх переговорів щодо завершення війни в Україні, якщо переконається, що вони справді налаштовані зробити внесок у мирний процес. Про це 13 листопада заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише Reuters.

За його словами, рішення про розширення формату наступного раунду переговорів поки не ухвалене, попри заяви американських представників про те, що диктатор Володимир Путін погодився на участь європейців.

"Як тільки ми зрозуміємо їхній (європейців) справжній намір і готовність зробити свій внесок у мирний процес, тоді можна буде прийняти рішення про проведення діалогу щодо врегулювання в Україні в розширеному форматі", - сказав Пєсков.

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Він також зазначив, що Москва не виключає попередніх контактів із європейськими представниками стосовно їх участі в мирних перемовинах, однак конкретних домовленостей щодо цього наразі немає.

Водночас, речник Кремля відмовився коментувати можливість представництва Європейського Союзу главою європейської дипломатії Каєю Каллас, яка напередодні заявила, що Росія не повинна вирішувати, хто представлятиме ЄС на переговорах.

Участь європейських партнерів в мирних перемовинах – інші новини

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що не бачить проблеми в тому, щоб Європу на можливих мирних переговорах щодо України представляли п’ять держав: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща.

Водночас він наголосив, що остаточного рішення щодо представництва Європейського Союзу на переговорах поки не ухвалено, і це питання обговорюватимуть за зачиненими дверима.

Мерц також відзначив певні позитивні сигнали з боку Москви щодо залучення Європи до обговорення майбутнього мирного врегулювання. За його словами, російська сторона, схоже, дедалі більше визнає, що питання європейської безпеки неможливо обговорювати без участі самої Європи.

Водночас, Кая Каллас вважає, що може представляти Європу на переговорах із РФ. Вона нагадала, що відповідно до європейських договорів, представляти Європу з питань безпеки мають голова Європейської ради та високий представник ЄС із закордонних справ - цю посаду наразі займає сама Каллас.

Водночас вона зазначила, що лідери Євросоюзу можуть ухвалити інше рішення та повторно обговорити кандидатури представників. Однак, за її словами, такі переговори завжди є складними.

Коментуючи можливе невдоволення Росії її кандидатурою, Каллас наголосила, що Москва не повинна впливати на вибір європейських представників.

Крім того, вона зазначила, що європейська архітектура безпеки вже закріплена в низці міжнародних документів, зокрема Гельсінському заключному акті, Паризькій хартії та Будапештському меморандумі, і Росія також погодилася на європейську архітектуру безпеки.

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