США працюють над організацією найбільшого обміну полоненими за весь час війни, - Кушнер

Вашингтон задоволений досягнутим прогресом, однак серйозні розбіжності залишаються.

Україна та РФ домовилися розширити формат майбутніх переговорів, включивши до них європейські країни. Також США працюють над проведенням "наймасштабнішого обміну полоненими" з початку війни.

Таку заяву зробив спеціальний представник США Джаред Кушнер. Таким чином, як зазначило Reuters, він підтвердив заяву українського президента Володимира Зеленського, який привітав участь Європи в наступному раунді мирних переговорів.

"Ми працюємо над тим, що може стати найбільшим обміном полоненими за весь час війни; це дозволить тисячам людей повернутися до своїх родин", – написав Кушнер у X, не вдаючись у подробиці угоди, що готується.

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Крім того, за словами Кушнера, розширення складу учасників переговорів за рахунок Європи дозволить обговорити "ширші питання післявоєнної європейської безпеки поряд із територіальними суперечками між Україною та Росією".

Він зазначив, що Вашингтон натхнений досягнутим прогресом, однак додав, що серйозні розбіжності зберігаються.

Кушнер про гарантії безпеки

У своїй заяві Кушнер зазначив, що для остаточного припинення війни потрібні надійні гарантії безпеки та "взаємні" зобов’язання щодо деескалації, які дозволять знизити ризик виникнення війни в майбутньому.

Мирні переговори щодо України

Як повідомляв УНІАН, Зеленський, коментуючи підсумки зустрічі з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, наголосив на важливості відновлення переговорного процесу.

Раніше Віткофф повідомив, що російський диктатор Володимир Путін погодився на участь європейських держав у наступному раунді переговорів.

Вчора Кушнер і Віткофф відвідали Москву для зустрічі з Путіним, а також побували в Дубліні, де зустрілися із Зеленським.

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