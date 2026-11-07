У Кремлі повідомили, кого відправлять на тристоронні переговори в Абу-Дабі

Кремль оприлюднив список переговірників, які представлятимуть Росію на тристоронніх мирних переговорах щодо України, що відбудуться в Абу-Дабі.
Згідно з повідомленням російських ЗМІ, які посилаються на прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, у переговорах, запланованих на 10–11 листопада, візьмуть участь помічник російського диктатора Володимир Мединський, заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін, а також представники Генштабу Ігор Костюков і Юрій Жигарловський.
Пєсков також повідомив, що куратором переговорної групи від РФ буде помічник Путіна Юрій Ушаков.
Переговори в Абу-Дабі: що відомо
Переговори щодо України в Абу-Дабі – тристороння зустріч представників України, США та Росії запланована на 10–11 листопада. США виступлять посередником у переговорах, які будуть присвячені пошуку шляхів завершення війни РФ проти України.
Серед можливих тем – припинення бойових дій за нинішньою лінією фронту, часткове припинення вогню в енергетичному секторі та Чорному морі, а також підготовка зустрічі лідерів трьох країн.
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов візьме участь у переговорах, однак українську делегацію, за уточненням Офісу президента, очолить Рустем Умеров.