У Путіна відмовились коментувати пропозицію США щодо Донбасу

Там заявили, що не збираються коментувати газетні публікації.

У Кремлі відмовився коментувати інформацію про те, що США нібито запропонували РФ встановити межі Донбасу по лінії бойового зіткнення.

На запитання журналістів речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що не буде коментувати газетні публікації.

"Ви хочете, щоб я коментував газетні статті? Ні, я цього робити не буду", – заявив той.

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Цього разу він показово ухилився від відповіді на питання журналістів, хоча раніше з задоволенням коментував повідомлення ЗМІ.

Переговори в Абу-Дабі

10–11 листопада 2026 року в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) відбулися перші за дев'ять місяців тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни. США виступили посередником у переговорному процесі.

Українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. До її складу також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та представник ГУР Вадим Скібіцький. США представляли спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер, російську делегацію очолив помічник російського диктатора Путіна Володимир Мединський.

Основні результати переговорів:

Сторони домовилися про підготовку масштабного обміну військовополоненими. Його остаточну кількість та умови ще належить узгодити.

Обговорювали гарантії безпеки для України та Європи, територіальні питання, можливе припинення вогню та післявоєнне відновлення України.

Домовленості про припинення війни досягти не вдалося. Найскладнішими питаннями залишаються територіальні вимоги Росії та гарантії безпеки.

Представники США назвали переговори продуктивними, але вказали на брак довіри між сторонами.

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