Кремль 'оживив' ультиматум 2021 року: в ISW розкрили, що було на переговорах

В ISW, посилаючись на джерело в російській делегації в Абу-Дабі, зазначили, що для Росії врегулювання війни в Україні є "лише одним пунктом" у широкій дискусії.

На переговорах в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) Росія пробує "протягнути" свої ультиматуми 2021 року про скорочення присутності НАТО в Європі.

Про це зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). "Кремль намагається зосередити тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі на значних змінах європейської архітектури безпеки", - сказано в звіті Інституту.

В ISW, посилаючись на власне джерело в російській делегації в Абу-Дабі, зазначили, що для Росії врегулювання війни в Україні є "лише одним пунктом" у широкій дискусії щодо архітектури безпеки та "підпорядковане" головній меті переосмислення "всеохопної" та "неподільної" архітектури безпеки Європи.

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Тобто росіяни знову повернулися до своїх "хотєлок", які датуються груднем 2021 року, де йшлося про те, що НАТО має припинити розгортання нової зброї та військового персоналу в державах Альянсу, які приєдналися після 1997 року, що по суті дає Росії право вето на політику НАТО та обмежує суверенний вибір держав щодо вступу до НАТО.

Аналітики Інституту зауважили, що Кремль поновив свої початкові вимоги до НАТО від 2021 року, що суперечить свіжим заявам американського переговірника Джареда Кушнера, про те, що кожна країна повинна зберегти суверенітет і владу над своєю безпекою та альянсами після мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, і що НАТО залишатиметься центральним елементом європейської колективної оборони.

В ISW наголосили, що Кремль і далі придумує різні варіанти для виправдання своєї агресії, розповідаючи про загрози для РФ у разі вступу України в НАТО.

"Однак ні НАТО, ні Україна насправді не вжили жодних суттєвих заходів для вступу до НАТО між 2008 і 2022 роками. НАТО ніколи не становило загрози для безпеки Росії, але Путін вторгся в Україну у 2022 році, щоб зруйнувати єдність НАТО та Заходу", - вважають аналітики Інституту.

У зв'язку з цим аналітики наголосили, що у Кремля є головна мета - відновити контроль над колишніми радянськими державами.

Переговори в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова віддати Росії ту частину Донбасу, яку російські війська не можуть окупувати, в обмін на угоду з Росією. Він визнав, що тиснути на Україну простіше, але він сподівається, що США знайдуть інший спосіб разом з Європою.

Також стало відомо, що прем’єр-міністерка Данії Фредеріксен відмовилася представляти Європу на переговорах із РФ. На уточнювальне запитання журналістів, чи хотіла б вона сама стати представницею Європи, Фредеріксен відповіла негативно.

Крім того, за даними видання Bloomberg, європейські чиновники перебувають в Абу-Дабі, де проходять тристоронні переговори між Україною, США та Росією, але приєднаються до них лише в разі значного прогресу.

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