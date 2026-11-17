На переконання президента Фінляндії, Європа має обговорювати з Росією майбутні питання безпеки лише після завершення війни в Україні.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що європейські лідери повинні безпосередньо спілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним, припинивши "безвідповідальну" практику покладання на США відповідальності за переговори з Росією. Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

За словами Стубба, Європа має бути готовою обговорювати з Росією питання організації відносин у сфері безпеки після завершення війни в Україні та встановлення миру. Водночас він відмовився обговорювати наявну архітектуру безпеки континенту, яка стосується суверенітету держав.

Як зауважили у виданні, війна Росії проти України докорінно змінила європейську безпеку та спричинила найбільшу військову кризу на континенті з часів холодної війни. Москва вимагає обговорити "архітектуру безпеки" Європи в межах мирних переговорів. Зокрема, йдеться про право країн вступати до НАТО, а також про те, де Альянс може розміщувати свої війська та проводити їхню підготовку.

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"Є архітектура безпеки… якої ми не можемо торкатися, оскільки її визначено Статутом ООН, Гельсінськими угодами та Паризькими угодами", – сказав Стубб.

Він послався на домовленості, укладені у 1975 та 1990 роках, які закріпили територіальну цілісність і свободу геополітичного вибору європейських держав.

"А є порядок безпеки – це вже інше. І в межах цього порядку, на мою думку, ми повинні обговорювати відносини Росії з НАТО. Ми повинні обговорювати відносини Росії з ЄС. Ми повинні обговорювати гонку ядерних озброєнь. Ми повинні обговорювати контроль над озброєннями", – пояснив він.

"Усе це – чинники зміцнення безпеки, мета яких – спробувати запобігти російській агресії в майбутньому. Але це має відбуватися в певній послідовності. Жодних розмов про це не може бути до завершення війни", – додав Стубб.

Як нагадали у виданні, минулого тижня представники США, України та РФ вперше за кілька місяців провели тристоронні переговори щодо можливого мирного врегулювання. Перед цим європейська делегація зустрілася з американською та українською командами, після чого лідери ЄС узгодили перелік столиць, які представлятимуть континент на майбутніх переговорах.

Переговори з Москвою щодо майбутніх домовленостей про безпеку в Європі є надзвичайно чутливим питанням, наголошують у FT. Багато столиць у східній частині континенту побоюються, що Кремль хоче використати обіцянку миру в Україні, щоб відновити так звані сфери впливу в Європі.

"Наша географія визначає, де ми перебуваємо, наша дипломатія – з ким ми можемо говорити, а наші збройні сили гарантують, що ніхто ніколи не намагатиметься випробувати нас на міцність… Колись настане день після [війни]. Цей день ще не настав, але після нашої розмови з [Володимиром] Путіним двері частково відчинилися", – сказав Стубб, маючи на увазі свою телефонну розмову з очільником Кремля минулого місяця.

Участь Європи у переговорах – останні новини

Наприкінці минулого тижня президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що на переговорах Європу представлятимуть п’ять країн і керівні інституції ЄС. До переговорного процесу долучаться країни "європейської п’ятірки" з Коаліції охочих: Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Польща.

Як наголосив Кошта, "наша позиція чітка – безпека Європи починається з безпеки України". Він підкреслив, що Євросоюз підтримує всі дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб залучити Росію до переговорів. Крім того, ЄС бере активну участь у підтримці нинішнього переговорного процесу, від якого очікує конкретних результатів.

Згодом помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не погодилася на участь європейських представників у переговорах щодо завершення війни РФ в України.

Він додав, що можливість участі європейців у переговорах залежить від того, чи отримають у Москві від них "чіткий сигнал про те, чого вони хочуть і який конструктивний, суттєвий внесок вони можуть зробити для успішного врегулювання війни в Україні". За словами Ушакова, позиції Росії, ЄС, Великої Британії та України щодо завершення війни досі суттєво відрізняються.

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