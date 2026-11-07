Поразка Трампа на виборах: в Україні бояться радіти занадто рано, – NYT

Росія може використати ослаблення Білого дому у своїх інтересах.

У міру того як президент США Дональд Трамп дедалі більше зближував США з Москвою, він дедалі частіше нападав на українського лідера Володимира Зеленського. Але після того, як демократи здобули впевнену перемогу на проміжних виборах, що стало однозначним засудженням Трампа, в Україні в мережі поширився жарт: виявляється, саме американський народ захотів отримати нового президента.

Цей дотеп підкреслює, наскільки різкі політичні розвороти в Америці вразили українців. Колись Сполучені Штати були найважливішим союзником України у війні. Потім Трамп повернувся на свою посаду, пише The New York Times.

"Загальний рівень оптимізму в Києві та в Україні зріс у результаті цих виборів. Ми віримо, що Конгрес стане стримуючим фактором проти спроб Трампа укладати угоди з Путіним", – заявив Олександр Мережко, голова комітету з питань закордонних справ у українському парламенті.

Відео дня

Але він також застеріг, що українцям, які на похмурому тлі відкритої підтримки Трампом кремлівського диктатора Володимира Путіна шукають будь-які хороші новини, не варто піддаватися ейфорії. "Для нас зараз важливо не забувати про республіканців, не зачіпати їхні почуття та зберігати добрі стосунки з обома партіями", – підкреслив він.

Яку реальність має прийняти Україна

Журналісти зазначають, що у Трампа попереду ще два роки президентства, і виживання країни залишається тісно пов’язаним із мінливими політичними течіями у Вашингтоні.

Через виснажену ППО та поріделі лави армії Україна, як очікується, зіткнеться з найважчою зимою за час війни в найближчі місяці – Росія націлилася на цивільну енергетичну інфраструктуру. Як саме проміжні вибори вплинуть на війну та мирні переговори, значною мірою залежить від того, який курс обере Трамп у час, що залишився при владі.

Трамп повідомив, що нещодавно зустрівся у Вашингтоні з кремлівським посланцем Кирилом Дмитрієвим після церемонії в Білому домі, на якій були присутні російські та українські чиновники. На церемонії вшановували першу леді Меланію Трамп за те, що вона останніми днями сприяла припиненню вогню та гуманітарній місії в окупованому росіянами місті Олешки. Після зустрічі з Дмитрієвим Трамп передбачив швидке укладення угоди про припинення війни в Україні.

"Це буде велика угода, і вона стосуватиметься не лише України, – зазначив Трамп. – Я можу навіть сказати, що вона, можливо, торкнеться всієї Європи. Це буде велика й чудова угода, і всі будуть у захваті".

ЗМІ пишуть, що офіційно Москва в основному зберігає нейтральне обличчя щодо результатів виборів – напередодні мирних переговорів між Росією та Україною, які посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, як очікується, проведуть наступного тижня в Абу-Дабі.

Однак деякі російські аналітики висловили надію, що результат виборів може відкрити вікно можливостей для мирної угоди. На їхню думку, у Трампа та його посланців з’явиться додатковий стимул прискорити укладення угоди в найближчі два місяці – до того, як Конгрес під контролем демократів розпочне роботу й заблокує угоду, вигідну для Росії.

Можливо, Трамп і Путін зустрінуться двічі за цей період – спочатку на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені, а потім ще раз наступного місяця на саміті "Великої двадцятки" в Маямі. Але інші в Росії вважають, що будь-які надії на найближчі кілька місяців – це видавання бажаного за дійсне.

Вони скаржаться на політичні зміни, які, за їхніми словами, неминуче послаблять позиції Трампа в переговорах із Москвою та зменшать його здатність домогтися того, чого хоче Кремль щодо України.

Зеленський намагався знайти баланс, коментуючи вибори

В інтерв’ю німецькому громадському мовнику ZDF він висловив вдячність республіканцям, які підтримували Україну, але визнав, що ситуація чітко змінилася. "Демократи дуже чітко говорять про підтримку України та надання їй допомоги. Вони говорять про оновлення зв’язків між США та Європою", – підкреслив Зеленський.

І висловив надію, "що складеться баланс сил і ми отримаємо більше підтримки". Український політик з опозиційної партії "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв зазначив, що відкрите "обіймання" демократів у Конгресі було б помилкою, адже Трамп досі має широкі повноваження у зовнішній політиці.

"Ми маємо вітати не перемогу демократів, а демократію у Сполучених Штатах", – заявив він.

До ситуації потрібно підходити з усією обережністю

Українці сподіваються, що нагляд з боку Конгресу зробить масштабні бізнес-угоди з Росією, які лежать в основі переговорів під керівництвом Трампа, набагато менш імовірними. Принаймні чиновники в Києві сподіваються, що Конгрес під керівництвом демократів встановить контроль над зусиллями Трампа щодо досягнення врегулювання шляхом переговорів – багато хто в Україні побоюється, що ці зусилля сприймають війну як можливість для комерційних поступок Москві.

Законодавці в Києві також очікують, що Конгрес придивиться до таких фігур, як мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск – через те, що минулого місяця під час українських військових операцій було уповільнено супутниковий зв’язок Starshield.

Американські законодавці з обох партій уже продемонстрували, як вони можуть використовувати свої повноваження в Конгресі та на рівні штатів, щоб зірвати поступки Трампа Москві.

Після інциденту зі Starlink конгресмен Брайан Фіцпатрік, республіканець із Пенсильванії, очолив кампанію з притягнення до відповідальності SpaceX та міністерства оборони. Він пообіцяв домогтися покарання будь-яких американських чиновників, причетних до цього, та припинення федерального фінансування будь-якого відомства, яке зважиться на такий крок.

Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл, демократка, попередила порти штату, що прийом російського дизельного палива в рамках угоди між Трампом і Путіним означатиме порушення закону. Шеррілл наголосила, що Трамп не має необмежених повноважень скасовувати санкції проти Росії, ухвалені Конгресом.

Незважаючи на стриманий оптимізм у Києві, українські чиновники зазначають, що значні зміни у складі Конгресу лише підтверджують необхідність зберігати широку двопартійну підтримку, яку вони довго вибудовували.

Проміжні вибори принесли відчутні втрати проукраїнській коаліції, зокрема таким ключовим союзникам, як Фіцпатрік. Також Конгрес залишають інші важливі фігури – наприклад, ветерани-сенатори-республіканці Мітч Макконнелл і Том Тілліс. При цьому багато нових членів Конгресу ще не чітко визначили свої позиції щодо питання допомоги Україні.

Українці побоюються, що Росія може розцінити адміністрацію Трампа, ослаблену після проміжних виборів, як надто неефективну для того, щоб вести мирні переговори, пишуть ЗМІ. У України поки що немає альтернативи: Київ закликає до більшої участі Європи в переговорах, але Росія дає чітко зрозуміти, що США залишаються за кермом.

Інші новини про минулі вибори в США

Раніше УНІАН повідомляв, що Венс після нищівної поразки на виборах намагається дистанціюватися від Трампа. Венс зазначив, що багато виборців, які раніше підтримували Трампа, віддали перевагу кандидатам від Демократичної партії.

За його словами, на це вплинув низка чинників, зокрема війна, інфляція та прагнення змінити характер відносин країни з Ізраїлем.

Крім того, ми також розповідали про зміст послання Трампу від Марка Рютте після проміжних виборів. Генсек назвав Альянс майданчиком, на якому США можуть продемонструвати свою силу.

Вас також можуть зацікавити такі новини: