Він загримів туди буквально на наступний день після завершення пригожинського заколоту.

Російський воєнкор Романов заявив, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО з 25 червня.

За відомостями Романова він знаходиться в "Лефортово", проте причини, чому його забрали, не повідомив.

Примітно, що його прикрили відразу після закінчення збройного заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Як передає Центр "Досьє" генерал Суровікін був почесним членом цієї ПВК з 2017 року. І за даними видання New York Times, він міг знати про підготовку заколоту Пригожина.

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У Кремлі відреагували на ці дані. Прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав спекуляцією відповідну статтю NYT.

Нагадаємо, генерал Сергій Суровікін - колишній головнокомандувач російськими військами в Україні. У січні на цю посаду був призначений начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, а Суровікін став його заступником.

Військовий Заколот Пригожина

На вихідних в РФ відбулися неординарні події - ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин затіяв військовий переворот. Він і його найманці надумали йти на Москву, але недоходячи до білокам'яної кілька сотень кілометрів Пригожину подзвонив Лукашенко і попросив закінчити переворот.

Ватажок найманців погодився і тепер перебрався в Білорусь, а за влаштований заколот Кремль пообіцяв Пригожина вибачити.

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