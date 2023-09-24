У Міноборони Польщі заявили, що завдяки посиленню присутності польської армії на кордоні план Росії та Білорусії провалився.

Польща звинуватила Білорусь у спробі прорвати кордон з метою дестабілізації ситуації в країні.

Міністерство оборони Польщі опублікувало в Х (колишній Твіттер) відео, на якому група мігрантів намагається знести огорожі на кордоні, заявивши при цьому, що завдяки посиленню присутності польської армії на кордоні план Росії та Білорусії провалився.

"Напад на польський кордон, здійснений Білоруссю, мав на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі і поставити під загрозу безпеку поляків. Завдяки посиленню присутності польської армії на кордоні план Росії та Білорусії провалився", - йдеться в повідомленні.

Як стверджується, ролик знятий на ділянці польсько-білоруського кордону. Мігранти намагаються прорватися з білоруської сторони, з іншого боку за ними спостерігають озброєні військові. Коли саме стався інцидент, не уточнюється.

Ситуація на польському кордоні

1 серпня білоруські вертольоти порушили кордон Польщі на низькій висоті, через що Варшаві довелося посилити охорону.

У серпні Польща стала розміщувати додаткові війська на кордоні з Білоруссю на тлі перекидання туди найманців ПВК Вагнера та напливу нелегальних мігрантів, яких, на думку європейських політиків, на прикордонні території звозять білоруські служби.

МВС Польщі попереджало, що в разі "провокації" або "критичного інциденту" на кордоні Польща та країни Балтії повністю відріжуть Білорусь від Європи.

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