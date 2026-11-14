Повернутися до кордонів 1997 року і припинити допомогу Києву: NYT розкрив нові вимоги Путіна до НАТО

Більше того, тепер Кремль вимагає, щоб Франція та Велика Британія відмовилися від застосування власної ядерної зброі для захисту інших європейських держав.

Для припинення війни проти України Росія вимагає від НАТО повернутися до кордонів 1997 року, а також припинити допомогу Києву.

Як повідомляє The New York Times, документ із викладенням позицій Кремля було представлено 10 листопада на переговорах в Абу-Дабі за участю представників України, США та РФ. Його автентичність підтвердило джерело, обізнане з ходом дипломатичних консультацій, зазначило видання.

Зазначається, що у документі фактично повторюються вимоги, які Москва висувала в грудні 2021 року. Зокрема, Росія наполягає на припиненні подальшого розширення НАТО та виведенні військ і військових баз Альянсу на позиції, які вони займали до 1997 року. Йдеться, зокрема, про військову присутність у Польщі та країнах Балтії.

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Крім того, Москва вимагає заборонити будь-яку військову діяльність НАТО в Україні, Східній Європі, Центральній Азії та на Південному Кавказі.

Окремий пункт стосується припинення поставок Києву західної зброї та військової техніки.

Російська сторона також наполягає на відмові від механізмів спільного використання ядерної зброї НАТО. Більше того, тепер Кремль вимагає, щоб Франція та Велика Британія відмовилися від можливості застосовувати власну ядерну зброю для захисту інших європейських держав.

Що стосується євроінтеграції України, Москва допускає її вступ до Євросоюзу лише за умови відмови Києва від участі у спільній оборонній політиці ЄС.

Як зазначає NYT, учасники переговорів стверджують, що переговірники Кремля допускали можливість певної гнучкості з боку російського диктатора Володимира Путіна.

Зустріч в Абу-Дабі та реакція Європи

У переговорах в Абу-Дабі також брав участь американський генерал Алексус Грінкевич, який, за даними джерел видання, вступив у дискусію з російськими представниками щодо їхніх претензій до європейської безпеки.

При цьому вимоги Кремля викликали різку реакцію європейських лідерів.

За оцінкою NYT, повернення Москви до вимог 2021 року свідчить про те, що Путін практично не змінив своїх початкових цілей. Це суттєво ускладнює пошук компромісу, який дозволив би домогтися припинення війни в Україні.

Переговори в Абу-Дабі: новини

10–11 листопада 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори представників України, США та Росії щодо завершення війни. Це була перша з лютого очна зустріч делегацій трьох країн.

Українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. До її складу також увійшли Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. США представляли спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Під час зустрічей обговорювали припинення бойових дій, територіальні питання, гарантії безпеки, енергетичну ситуацію, судноплавство в Чорному морі та можливий обмін військовополоненими. Російська сторона також порушувала питання територій, однак Україна наполягала, що такі питання мають вирішуватися на рівні президентів.

Перший день переговорів тривав близько 4,5 години, другий раунд – менше двох годин. Про конкретні домовленості щодо припинення війни за підсумками зустрічей не повідомлялося.

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