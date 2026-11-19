Акцію організував призначенець Дональда Трампа.

В американському місті Атланта прибрали величезний прапор Росії, який вивісили на арці місцевого музею "Міленіум-Гейт". Так там хотіли вшанувати пам'ять покійного посла РФ у США Олександра Дарчієва. Про це повідомляє видання Axios.

Цього тижня несподівана інсталяція викликала хвилю обурення в соцмережах. Група мешканців Атланти навіть вийшла на протест. У середу вдень прапор зрештою зняли.

У заяві на своєму сайті музей "Міленіум-Гейт" пояснив, що в такий спосіб віддав данину пам'яті Олександру Дарчієву, послу Росії в США. Сам "Міленіум-Гейт" – це музей, розташований у монументальній арці в Атланті.

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За даними видання, ідея належала Родні Куку-молодшому. Він заснував музей і є його президентом, а ще очолює Комісію образотворчих мистецтв, куди його призначив Дональд Трамп.

Російське посольство в США подякувало Куку за цей жест. Там також зазначили, що голова Комісії образотворчих мистецтв і російський дипломат не раз зустрічалися.

На вчинок відреагував тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік. Він наголсив, що вшанування посла Росії стало надзвичайно болючою подією для українців, особливо для української громади Атланти.

"У багатьох з них є родичі та друзі, які живуть під постійною загрозою російських ракетних та дронових атак. Тим часом російські дипломати продовжують публічно виправдовувати загарбницьку війну своєї країни проти суверенної держави та щоденний терор, який чиниться над українським народом. Це не абстрактне дипломатичне питання. Це болюча реальність для мільйонів українців", – заявив Денис Сєнік.

Як розповідає Axios, близько 14.30 у середу підрядник зняв прапор, а перехожі зустріли це оплесками.

Ще до демонтажу біля арки стояв 67-річний Майкл Пфаб з українським прапором у руках. За його словами, він служив в армії США за часів президента Джиммі Картера. Чоловік порівняв російський прапор на арці з тим, ніби "Росія прийшла застромити свій прапор на нашому березі".

Посол РФ у Штатах

Раніше, у березні 2025 року, Володимир Путін призначив Олександра Дарчієва надзвичайним і повноважним послом Росії у США. Одночасно він став постійним спостерігачем РФ при Організації американських держав у Вашингтоні. До цього Дарчієв очолював департамент Північної Америки МЗС Росії, а ще раніше був послом у Канаді. Наприкінці лютого 2025 року він керував російською делегацією на переговорах зі США в Стамбулі.

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