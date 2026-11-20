Пропозиція пролунала від помічника президента Росії Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова.

Безпекові радники країн Е3 - Франції, Німеччини, Великої Британії - можуть поїхати до Москви для переговорів із Кремлем про мирне врегулювання в Україні. Про це Радіо Свобода повідомили кілька джерел на умовах анонімності.

За словами співрозмовників, пропозиція пролунала від помічника президента Росії Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова. Поїздка, додали вони, може відбутися вже в листопаді, але остаточного рішення ще немає.

В офісі канцлера Німеччини на прохання журналістів прокоментувати можливість поїздки до Москви звернули увагу слова Фрідріха Мерца, сказані 19 листопада:

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"Звісно, ми готові вести переговори з Росією. Ми завжди про це говорили. Очікується, що найближчим часом відбудуться переговори за участю України, Росії, Європи та США. Вони можуть пройти, наприклад, в Об’єднаних Арабських Еміратах".

Зазначається, що 13 листопада на неформальному саміті в Дубліні лідери ЄС узгодили, хто представлятиме Європу на можливих прямих переговорах із Росією. Це формат Е5: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща, а також представники євроінституцій - Єврокомісії та Євроради.

Переговори з РФ

Раніше офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у Росії не хочуть бачити голову зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Каю Каллас у будь-яких можливих майбутніх переговорах щодо України і вважають, що її участь призведе до "зриву" мирного процесу.

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