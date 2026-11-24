Зокрема, РФ запропонувала створити спільне американсько-російське підприємство з видобутку нафти поблизу острова Сахалін.

Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів щодо завершення війни проти України намагався залучити до співпраці зятя президента США Дональда Трампа та його спецпосланця Джареда Кушнера, пропонуючи низку економічних проєктів, щоб натомість домогтися послаблення санкцій проти Росії. Про це повідомляє New York Magazine.

Як пише видання, у вересні Кушнер і спецпосланець Трампа Стів Віткофф зустрілися з Путіним у Кремлі, і під час переговорів російська сторона запропонувала створити спільне американсько-російське підприємство з видобутку нафти поблизу острова Сахалін на Далекому Сході Росії.

Ще одну можливу угоду раніше описувала The New York Times. Йшлося про продаж підсанкційної російської енергетичної компанії консорціуму інвесторів. Серед потенційних учасників називали компанію, пов'язану з братом президента Об'єднаних Арабських Еміратів, катарську структуру, яка співпрацює з Кушнером у девелоперському проєкті в Албанії, а також великого донора Дональда Трампа. Водночас Кушнер заперечив, що питання продажу компанії обговорювалося під час зустрічі.

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Крім того, за даними New York Magazine, Москва нібито пропонувала постачати дизельне пальне до США напередодні проміжних виборів до Конгресу, щоб зацікавити адміністрацію Трампа економічною співпрацею та домогтися призупинення частини американських санкцій.

Колишня радниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл вважає, що Путін намагається впливати на американських представників через їхні ділові інтереси:

"Він намагається спокусити Джареда та інших діловими угодами", – каже Гілл.

На її думку, стратегія Путіна полягає в тому, щоб налагодити взаємодію з Трампом через його найближче оточення – його родину, друзів та його інтерес до грошей.

Сам Кушнер відкидає звинувачення в тому, що його дипломатична діяльність може бути пов'язана з приватними бізнес-інтересами. Він стверджує, що насправді він діяв в інтересах українців, намагаючись будь-яким можливим способом припинити цю "жахливу війну" та намагаючись змусити Трампа припинити цькувати Зеленського. Видання зазначає, що Кушнер співчуває Зеленському, але вважає, що українська звичка вести публічні переговори є контрпродуктивною.

"Вони зовсім не розуміють українців", – каже Гілл. З точки зору українців, війна з Росією – це боротьба за забезпечення їхнього національного виживання. Часто цитований вислів говорить: "Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, Україна закінчиться".

Крім того, вона зазначила, що Кушнер, як і Трамп, вважає, що світом керують ділові угоди, "що саме великі гравці та їхні стосунки роблять усе можливе".

Заяви Кушнера щодо перемовин про припинення війни

Як повідомляв УНІАН, Кушнер стверджує, що під час переговорів про припинення війни в Україні намагався не лише знайти спосіб завершити бойові дії, а й стримувати очільника Білого дому від тиску на президента України Володимира Зеленського.

Зять Трампа нагадав: коли він повідомив українській делегації в Маямі, що президент США збирається прийняти пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо дизельного палива і послабити санкції, Зеленський тут же запротестував і виступив із заявою. Тоді Трамп відповів, що українці повинні змінити президента.

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