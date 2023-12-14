Мільярдер заявив, що йому подобається Росія та її диктатор з імперіалістичними нахилами.

Мільярдер, власник компаній SpaceX, Tesla та соціальної мережі Х Ілон Маск знову опинився у центрі скандалу. Цього разу він сказав, що у росіян – чудове почуття гумору, а диктатор Володимир Путін – "непоганий мужик".

Скандальні заяви Маск зробив під час трансляції в X, фрагмент якої опублікували в соцмережах. Зокрема, мільярдер заявив, що йому подобаються російські меми про нього, адже у росіян "особливе почуття гумору".

"Мені подобаються ці хлопці. Я не проти отримати російський паспорт потім", - сказав Маск.

Крім того, бізнесмен заявив, що йому подобається Путін, якщо упустити його диктаторські якості та імперіалізм.

"Якщо відкинути упередженість та диктаторські замашки та імперіалізм - він непоганий мужик. Він любить свою країну та діє в її інтересах", - сказав бізнесмен.

Ілон Маск і війна в Україні

У листопаді Ілон Маск закликав до переговорів з Путіним і поспівчував російським солдатам. За словами мільярдера, спроби України відвоювати захоплені росіянами території є непотрібними.

На думку Маска, Зеленський повинен особисто зустрітися з Путіним замість того, щоб "відправляти цвіт української молоді вмирати в окопах". При цьому він вважає, що російським солдатам "можна поспівчувати" так само, як і українським захисникам.

Раніше Маск "відзначився" цинічним мемом про Зеленського та допомогу Україні. У своєму акаунті в X Маск поділився старим мемом із Зеленським, але додав до нього дуже цинічний підпис: "Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів", – написав Маск.

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