Зять Дональда Трампа назвав цей жест "тонким натяком" на спільну історію США та Росії.

Правитель Росії Володимир Путін під час зустрічі з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером показав зятю президента США Дональда Трампа архівні документи про його діда. Матеріали стосувалися участі родича Кушнера в єврейському партизанському русі під час Другої світової війни. Про цей епізод Джаред Кушнер розповів в інтерв'ю журналу New York Magazine.

За словами Кушнера, російський лідер несподівано показав йому документи, які зберігалися в архівах Кремля. Вони стосувалися Джозефа Берковіца – діда американського переговорника, який пережив Голокост і боровся проти нацистів у складі єврейського партизанського загону на території сучасної Білорусі.

Кушнер сприйняв цей жест як "тонкий натяк" на спільне історичне минуле США та Росії. На його думку, Путін хотів нагадати, що дві держави свого часу були союзниками в боротьбі проти нацистської Німеччини.

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Дід Кушнера втік із нацистського табору та приєднався до загону Бєльських

Джозеф Берковіц під час Голокосту втік із нацистського трудового табору. Разом із братами й сестрами він переховувався в лісах на території сучасної Білорусі.

Згодом Берковіц приєднався до загону Бєльських – єврейського партизанського формування. Його учасники воювали проти німецьких військ, а також допомагали рятувати євреїв від переслідувань і знищення.

Бабуся Кушнера втекла з гетто через підземний тунель

Майбутня бабуся Джареда Кушнера Рая також пережила Голокост. У 1943 році вона втекла з гетто в білоруському Новогрудку через підземний тунель, який викопали під огорожею.

Після завершення війни Рая та Джозеф Берковіц одружилися. У 1949 році вони переїхали до США.

Кушнер і Віткофф обговорювали з Путіним завершення війни в Україні

Нагадаємо, зустріч Путіна зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером відбулася 12 листопада в Москві. Американські представники обговорювали з російським президентом можливі шляхи завершення війни в Україні.

Після переговорів Віткофф і Кушнер вирушили до Дубліна, де мали зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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