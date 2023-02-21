Хоча про війну РФ проти України ніхто не говорить вголос, її дух все одно відчувається всюди на ярмарку.

На ярмарку озброєнь, що проходить раз на два роки, в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) Росія виставила зброю, починаючи від автоматів Калашникова до ракетних систем, і це незважаючи на санкції Заходу, введені у відповідь на розв'язування війни проти України.

Як зазначило видання АР, зброя, виставлена на продаж на міжнародній оборонній виставці і конференції, що проходить в столиці ОАЕ Абу-Дабі, підкреслює прагнення цієї арабської країни співпрацювати з Москвою.

Хоча, як вказало видання, про війну РФ проти України ніхто не говорить вголос, це відчувається всюди на ярмарку.

Відео дня

За даними видання, всередині російського шатра на відеоекрані демонстрували зенітно-ракетні комплекси, які Кремль використовує для ударів по Україні. Інші моделі ракет також виставлені на огляд. Журналісти видання побачили, як з виставкового намету вийшов міністр торгівлі і промисловості Росії Денис Мантуров, який перебуває під санкціями як США, так і Великобританії. При цьому Лондон описує його як "відповідального за нагляд за російською збройовою промисловістю і за оснащення мобілізованих військ" у війні з Україною.

При цьому офіційні особи ОАЕ прямо не визнали присутність Мантурова.

Як росіяни використовують ОАЕ

Через санкції Заходу, російські гроші перенаправилися в ОАЕ. Так на сьогоднішній день вони на повну надходять на розпечений ринок нерухомості Дубая.

Крім того, щоденні рейси між ОАЕ і Москвою забезпечують порятунок як для тих, хто ховається від мобілізації, так і для російських олігархів.

Вас також можуть зацікавити новини: