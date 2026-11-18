В Європі виступають проти такої угоди з РФ.

Сполучені штати націлилися на укладання всеохоплюючої угоди про припинення війни РФ в Україні, яка може лишити Європу беззахисною. Про це пише Bloomberg.

США вважають що надання Україні сильних гарантій безпеки і порозуміння з РФ щодо архітектури безпеки Європи може допомогти з розвʼязанням інших проблемних питань, зокрема територіальних, які вже тривалий час зайшли в глухий кут. Втім, пише видання, ця ідея є небезпечною для багатьох у Європі, особливо на східному фланзі. Оскільки НАТО може вивести війська з цих районів.

"Східний фланг, звичайно, не є розмінною монетою, і сфер впливу бути не може", – заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.

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Видання відзначає, що після результатів проміжних виборів у США, команда Трампа намагається поспішити, аби досягти результатів на переговорах, перш ніж демократи повернуться до влади в січні. Оскільки після цього вони можуть наполягати на запровадженні більших санкцій проти Росії або посиленні підтримки України.

Попри це, пише видання, Путін продовжує тягнути час. Зазначається, що кремлівський диктатор, зокрема, може розраховувати на вибори в Європі у 2027 році, які посилять вплив ультраправих партій, які хочуть послабити підтримку України.

На тлі цього, хоч Москва в теорії і може бути зацікавлена в угоді, однак на практиці вона досі не відступила від максималістських вимог, які вона висунула у грудні 2021 року. Зокрема, РФ вимагає від НАТО не розгортати війська в жодній країні, яка приєдналася до альянсу після 1997 року. Натомість РФ пропонує скоротити свою військову присутність у Калінінграді та Білорусі.

Втім у ЄС, пише видання, прямо заявляють, що такий компроміс неможливий. Й він може зіткнутися з опором з боку 27 країн ЄС та їхніх союзників. Особливо проти цього виступають країни Балтії, які межують з РФ.

"Жодного вето для Росії ні на що – це важливо для нас. Отже, жодного вето на членство України в ЄС, жодного вето на присутність НАТО і жодного вето на будь-що, що ми робимо в рамках НАТО, будуючи нашу колективну оборону", – цитує видання Кястутіса Будріса, міністра зовнішніх справ Литви.

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, раніше в Кремлі фактично дали задню щодо участі європейців у мирних переговорах. Помічник кремлівського диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що РФ не давала згоди на участь Європи і що наразі ані дати наступної зустрічі, ані розширення формату ще не узгоджено.

Паралельно з цим очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив про те, що предметом торгу на мирних переговорах не може стояти питання нібито обмеження прав російськомовних в Україні. Також він вчергове заявив про те, що Москва не погодиться на розміщення іноземних військ в Україні.

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