Марк Рютте заявив про готовність Альянсу захищатися від загроз у космосі, а Фрідріх Мерц попередив про небезпечний рівень ескалації з боку Москви.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс захищатиметься від будь-яких загроз у космосі. Його заява пролунала після повідомлень німецьких ЗМІ про можливу підготовку Росії до запуску супутника з ядерною боєголовкою, який може становити небезпеку для інших космічних апаратів, повідомляє BBC.

За даними німецьких ЗМІ, цього місяця країни НАТО отримали розвідувальні звіти про можливий запуск російського супутника протягом наступних 60 днів.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо цих повідомлень, Рютте наголосив, що НАТО готове реагувати на загрози, зокрема й у космічній сфері.

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"Ми завжди будемо захищати кожен сантиметр території НАТО, і це включає забезпечення нашої безпеки, коли йдеться про космічний елемент", – заявив генсек Альянсу.

Він також зазначив, що НАТО має різні варіанти реагування на потенційні загрози.

"Коли йдеться про військову сферу, ми завжди будемо проводити оцінку наших можливостей стримування та оборони та вносити оновлення, де це необхідно", – сказав Рютте під час пресконференції в Берліні.

Що відомо про російський супутник із ядерною боєголовкою

За інформацією німецьких мовників NDR та WDR, а також газети Süddeutsche Zeitung, які посилаються на анонімні джерела у військових і розвідувальних структурах Німеччини, російський супутник має назву "Супутник-С" і нібито оснащений ядерною боєголовкою.

Її можуть використати для порушення роботи або знищення інших супутників, зокрема тих, що забезпечують зв'язок і спостереження.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який перебував поруч із Рютте під час пресконференції, не підтвердив і не спростував інформацію про плани Росії. Однак він заявив, що ці повідомлення свідчать про рівень ескалації, до якого Москва готова вдатися.

"Повідомлення про те, що Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі, не є новими, проте вони залишаються не менш шокуючими", – сказав Мерц.

Речник німецького уряду також не став підтверджувати або спростовувати ці дані, але запевнив, що влада ставиться до них "дуже серйозно". Водночас він застеріг від надмірної нервозності через гіпотетичні небезпеки.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не бачив останніх повідомлень про можливий запуск російського супутника. Водночас він відкинув інформацію, яка ґрунтується на посиланнях на невідомі джерела, назвавши її такою, що навряд чи заслуговує на серйозне сприйняття.

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