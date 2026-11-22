Поки Захід загруз у внутрішніх чварах і нерішучості, диктатури діють дедалі більш скоординовано.

Авторитарні режими Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї обмінюються зброєю, технологіями, розвідданими та військовим досвідом, одночасно створюючи мережі для обходу західних санкцій. Їхня співпраця вже змінює баланс сил у глобальному масштабі. Про це пише The Economist.

Автори публікації наводять кілька показових прикладів того, що "вісь зла" – це вже не просто політична лайка, а цілком реальний, хоч і не формальний альянс:

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Дрони . Російська реактивна "Герань-4" стала прикладом спільної роботи чотирьох країн. Іран продовжує відправляти до Росії інженерів, Китай – технічних фахівців і військових, а КНДР отримує технології та досвід застосування безпілотників в обмін на зброю та допомогу у війні проти України.

. Російська реактивна "Герань-4" стала прикладом спільної роботи чотирьох країн. Іран продовжує відправляти до Росії інженерів, Китай – технічних фахівців і військових, а КНДР отримує технології та досвід застосування безпілотників в обмін на зброю та допомогу у війні проти України. Північнокорейські ракети. Перші KN-23, які застосовувала РФ проти України, часто промахувалися або вибухали в повітрі. Російські інженери підвищили їхню точність і маневреність, а вдосконалення, ймовірно, передали Пхеньяну.

Перші KN-23, які застосовувала РФ проти України, часто промахувалися або вибухали в повітрі. Російські інженери підвищили їхню точність і маневреність, а вдосконалення, ймовірно, передали Пхеньяну. Ядерні технології . Москва допомагає Пекіну вдосконалювати системи попередження про ракетний напад і створювати більш тихі атомні підводні човни. Росія та Китай також сприяють зміцненню ядерного потенціалу КНДР.

. Москва допомагає Пекіну вдосконалювати системи попередження про ракетний напад і створювати більш тихі атомні підводні човни. Росія та Китай також сприяють зміцненню ядерного потенціалу КНДР. Китай вчиться воювати . Пекін вивчає російський бойовий досвід, особливо застосування дронів, щоб підготуватися до можливого конфлікту навколо Тайваню. Натомість РФ отримує китайську електроніку та обладнання.

. Пекін вивчає російський бойовий досвід, особливо застосування дронів, щоб підготуватися до можливого конфлікту навколо Тайваню. Натомість РФ отримує китайську електроніку та обладнання. Обхід санкцій . Західні компоненти продовжують потрапляти в російську та іранську зброю через посередників, переважно в Китаї та Гонконзі. Паралельно розвивається альтернативна фінансова інфраструктура для торгівлі поза доларовою системою.

Американський аналітичний центр FDD нарахував понад 600 випадків співпраці цих країн у сфері безпеки за 2019–2025 роки. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну взаємодія різко посилилася.

Однак це поки що не аналог НАТО. У країн немає єдиного командування та спільних зобов’язань захищати одна одну. Більше того, їхні інтереси іноді суперечать один одному, оскільки Китай зацікавлений у стабільності на Близькому Сході та дешевій нафті, тоді як РФ вигідні нестабільність і високі ціни на нафту.

Головний висновок, який робить The Economist: навіть без повноцінного військового союзу ці чотири режими стають небезпечнішими завдяки взаємній підтримці. Заходу дедалі складніше стримувати їх окремо, а ефективної спільної відповіді на таку співпрацю поки що немає.

Криза Заходу

Як писав УНІАН, міністр оборони США Піт Хегсет запровадив нові обмеження на неформальні контакти між військовими США та Канади. Поки що вони не стосуються обміну розвідданими, співпраці в НАТО та роботи NORAD, а стосуються головним чином участі в конференціях, наукових заходах та інших неофіційних взаємодіях. При цьому навіть американські чиновники поки що до кінця не розуміють масштаб і практичні наслідки директиви.

Також ми розповідали, що президент США Дональд Трамп вважає свої добрі особисті стосунки з Володимиром Путіним та керівництвом Китаю перевагою для США, а критику такої позиції назвав проявом дурості. Він розповів про свою тристоронню зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном, заявивши, що між лідерами тоді була "така хімія, такий електричний струм, така дружба, якої раніше ніколи не бачили".

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