Військове керівництво може використати це для припинення розгортання "вагнерівців"

Російські бойовики з групи "Вагнера" у Малі зазнали нещодавно колосальних втрат і тепер Кремль потребуватиме масштабної заміни солдатів у Африці військовослужбовцями Африканського корпусу Міноборони РФ. Частина цього корпусу нещодавно була перекинута у Харківську область, щоб підтримати наступ ворога.

Як повідомляють в Інституті вивчення війни, кілька критично налаштованих російських мілблогерів стверджують, що Міноборони зловтішаються через втрати бойовиків. Є ймовірність, що військове керівництво використає це для припинення розгортання "вагнерівців" в Сахелі з повною їхньою заміною на Африканський корпус МО.

У своїх заявах блогери цитували неназване джерело в адміністрації Путіна, яке підтвердило подібні зміни. Більш того, військових на зміну бойовикам відправлять у всю "Сахельську трійцю" (Малі, Буркіна-Фасо та Нігер).

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За оцінкою аналітиків, Африканському корпусу, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити Групу Вагнера, зокрема в Малі. Причина може бути в тому, що частину корпусу перекинули у Харківську область, а тому їх можуть вивести з України.

"Масштабна заміна "Вагнера" після таких втрат, як ті, що були завдані під час нещодавньої засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу в Малі подалі від лінії фронту в Україні, і російське військове командування, ймовірно, не розглядає повну заміну "Вагнера" в Малі чи деінде в Сахелі як пріоритетне завдання на даний момент", - вказується у звіті ISW.

Розгром "вагнерівців" у Малі

Нещодавно ЗМІ повідомили, що в африканській республіці Малі повстанці-туареги розгромили десятки солдатів хунти та найманців російської приватної військової компанії "Вагнер". Серед убитих був і автор пропагандистського каналу GreyZone, який брав участь війні проти України.

Згодом повстанці запропонували передати захоплених у полон найманців Україні. У ГУР заявили, що інформація про таку можливість відстежується і перевіряється. За словами речника відомства Андрія Юсова, цей провал РФ в Малі буде мати для неї негативні наслідки.

29 липня журналісти оприлюднили фотографію, на якій туареги-повстанці стоять з українським прапором після розгрому найманців ПВК "Вагнер" у Малі.

"Ця фотографія, мабуть, вказує на підтримку туарегами України, яка переслідує найманців Вагнера на всьому африканському континенті", – написало видання Kyiv Post, посилаючись на джерела в секторі оборони і безпеки України.

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