З боку Росії продовжують існувати великі небезпеки для НАТО.

Воєнна економіка Росії продовжує зростати, а її воєнна машина працює на повну потужність. Навіть після припинення війни Росії проти України усі ці спроможності нікуди не зникнуть. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час виступу на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка відбувається у німецькому Бундестазі.

Як відзначив генеральний секретар Альянсу, НАТО стикається з великими небезпеками, що походять з боку Росії, але й також у зв’язку з тим фактом, що Росія настільки тісно співпрацює з Іраном, Китаєм і Північною Кореєю.

"Ми знаємо, що зараз воєнна машина Росії працює на повну потужність. Її воєнна економіка продовжує зростати, і не стоятиме на місці, коли війна проти України, сподіваюсь, одного дня закінчиться. Уся ця машина працює й залишатиметься надалі", - наголосив Рютте.

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Ситуація в Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше вже лунали припущення, що Росія після війни проти України може стати потенційно ще більш небезпечною, на відміну від популярного на Заході уявлення про протилежне.

У жовтні президент України Володимир Зеленський заявляв, що російський диктатор Володимир Путін планує залишатися при владі навіть після війни, а це означає, що загроза з боку Росії зберігатиметься.

Наразі Путін у війні проти України робить ставку на те, аби паралізувати українську економіку безперервними ракетними та дроновими ударами, а потім дочекатися, поки європейська підтримка ослабне під тиском політичних партій, що набирають популярності та виступають проти допомоги Києву.

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