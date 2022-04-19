Після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі ЗС РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів, зазначають розвідники.

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії Росії до вторгнення та захоплення території Білорусі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки при Міноборони України.

"Після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі ЗС РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування Росії "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".

"Одним з доказів підготовки РФ до військової агресії проти сусідньої держави є "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи", - додають у ГУР.

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