РФ відправила на переговори з Україною керівників ФСБ, які готували вторгнення, - ЗМІ

Йдеться про Дмитра Мінаєва, якого пов'язубть з убивствами українських офіцерів, та Олексія Комкова, підрозділ якого збирав розвіддані перед вторгненням.

Російську делегацію на тристоронніх переговорах з Україною та США в Абу-Дабі знову очолив помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. До її складу також увійшли двоє високопосадовців Федеральної служби безпеки РФ, діяльність яких пов'язують із підготовкою повномасштабного вторгнення та операціями проти українських розвідників. Склад російської переговорної групи на зустрічах 9–11 листопада оприлюднили російські медіа, повідомляє "Главком".

До експертної групи російської делегації включили Дмитра Мінаєва. Він обіймає посаду першого заступника керівника служби та керівника департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Росії.

У квітні 2019 року тодішній голова СБУ Василь Грицак публічно назвав Мінаєва організатором убивств контррозвідника СБУ Олександра Хараберюша та офіцера Головного управління розвідки Міноборони Максима Шаповала.

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За даними української спецслужби, він також був причетний до підготовки замаху на іншого офіцера української розвідки – Кирила Буданова. У СБУ стверджували, що Мінаєв контролював діяльність російської диверсійної групи, яка діяла в Україні.

Ще один представник російської спецслужби – Олексій Комков – очолив П'яту службу ФСБ у червні 2024 року. На цій посаді він змінив Сергія Бесєду.

Підрозділ відповідає за збирання розвідувальної інформації про Росію та країни колишнього СРСР, зокрема Україну.

За даними розслідування "Вашингтон пост", ця служба відігравала важливу роль у підготовці Кремля до повномасштабного вторгнення. Її співробітники збирали інформацію про Україну, працювали з агентурними мережами та розробляли сценарії встановлення підконтрольної Москві влади.

Водночас аналітичні оцінки ФСБ переконували російське керівництво, що українська влада швидко впаде, а опір буде незначним. Після призначення Комкова саме він очолив підрозділ, який займався цим напрямом роботи.

Загалом експертна група російської делегації налічує 11 осіб. Крім представників ФСБ, до неї включили співробітників Генерального штабу РФ, Міністерства закордонних справ та адміністрації президента Росії.

Переговори в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, тристоронні переговори за участі України, США та Росії заплановані в Абу-Дабі на 9–11 листопада. Українську делегацію очолює керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон бачить "дуже сильне бажання" Росії та України припинити війну. За його словами, обидві країни втомилися від бойових дій, а американська сторона бере активну участь у пошуку рішення. Про це він сказав напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, які мають розпочатися у вівторок, передає Reuters.

Також повідомлялось, що адміністрація Трампа наполягає на безпосередній участі європейських країн у наступному раунді переговорів щодо завершення війни в Україні.

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