Глава МЗС повідомив, що уряди України і Польщі працюють над рішеннями, бо конфліктна ситуація нікому не потрібна.

Росіяни нагнітатимуть ситуацію з фермерськими протестами у Польщі, але Україна не терпітиме безпідставні нападки і діятиме жорстко.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю "Голосу Америки". Глава МЗС зазначив, що ситуація біля кордону Польщі з Україною дуже складна і дуже проста водночас.

"Складна вона у тому, що відбулося не лише у Польщі звалення усієї відповідальності за проблеми європейських фермерів на Україну. Чомусь вони не говорять про російське зерно, яке надходить на європейський ринок. Чомусь з ним ніхто не бореться. Чомусь ніхто не бореться з європейських фермерів з зерном з поза Європи, яке у величезних обсягах надходить на ринок Європи. Розкрутили одну тему, що в усьому винна Україна", - обурився Кулеба.

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Зокрема, міністр сказав, що саме таке переконання притаманне польським протестувальникам. У цьому зв'язку, він додав, що в Європі урядам країн треба почати чесно говорити зі своїми фермерами про те, що Україна не є ключовою проблемою. За словами очільника МЗС, проблема є набагато ширшою і він закликає не звалювати усе на Україну.

"Ми не є, не були і не будемо якимось цапом-відбувайлом, який терпітиме усі ці безпідставні нападки. І там де треба діяти жорстко, ми будемо діяти жорстко. І нехай потім не ображаються, що ми проявили якийсь характер. Ми це вже зробили у випадку з тим навіженим протестувальником, який там Путіна закликав. І треба віддати належне, що польська влада відреагувала", - заявив Кулеба.

Він запевняє, що Україна буде й надалі жорстко захищати свої економічні інтереси.

"А проста частина полягає у тому, і це головний висновок моєї розмови у Варшаві - ми дуже довго говорили... Усе просто у тому сенсі, що і уряд Польщі, і уряд України працює над рішеннями. Тому що цей конфлікт нікому не потрібен і є щире бажання уникати будь-яких загострень. Але далі будуть додаткові провокації. Ми розуміємо, що "русскіє" і їх агенти усю цю історію будуть нагнітати, буде більше провокацій, тому треба тримати голову холодною і ухвалювати швидко рішення", - сказав Кулеба.

Протести у Польщі

Як повідомляв УНІАН, у Польщі фермери виступають проти вільного імпорту продуктів продовольства з України та політики "зеленого курсу" ЄС у сільському господарстві.

Також на території Польщі трапляються диверсії щодо української агропромислової продукції, яка перевозиться у вагонах поїздів та у вантажівках. Зокрема, зафіксовано, що невідомі особи відкривали контейнери, і українське збіжжя висипалося на залізничну колію чи автомобільну дорогу.

27 лютого, тисячі фермерів влаштували масштабний протест у Варшаві. На одній із центральних площ вони розпалили багаття та фаєри. У справу втрутилася поліція. Протестуючі розгорнули прапори, банери, а також попереду ходи розмістили інсталяцію у формі танка.

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