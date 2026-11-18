Співучасники переконували його, що збір інформації про компанію, яка постачає озброєння, що використовується проти Росії в Україні, здійснюється "заради Батьківщини".

Федеральні органи влади США повідомили, що громадянин Росії, ймовірно, вів стеження за співробітниками однієї з технологічних та оборонних компаній у Каліфорнії, де планують заборонити стільниці зі штучного кварцу. Про це пише Newsweek.

Ігор Дью, російський громадянин, заарештований у жовтні, був звинувачений федеральним великим журі у змові з метою здійснення діяльності в якості агента іноземної держави без повідомлення генерального прокурора, а також за низкою інших пунктів звинувачення. Згідно з матеріалами справи, він брав участь у схемі, що передбачала стеження за співробітниками компанії та їхніми приватними будинками.

"Звинувачення у цій справі описують операцію, організовану за підтримки іноземної держави та спрямовану проти співробітників американської технологічної та оборонної компанії - у зв’язку з тим, що ця компанія надає допомогу Україні у війні проти Росії. Ми не потерпимо жодних спроб - чи то з боку іноземних урядів, чи інших суб’єктів - перетворити Кремнієву долину на базу для розвідувальних операцій інших країн", - заявив федеральний прокурор Крейг Міссакіан

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За даними влади, Дью, який залишається під вартою після першого появи у федеральному суді 2 листопада, імовірно, незаконно в’їхав до Сполучених Штатів влітку 2026 року. Цьому передувала вербовка з боку спільників через месенджер Telegram.

Як випливає з судових документів, він отримував інструкції, обладнання та фінансову підтримку. Співучасники переконували його, що збір інформації про компанію - яка постачає озброєння, що використовується проти Росії в Україні, - здійснюється "заради Батьківщини".

Як він потрапив до США

За інформацією федеральних органів влади, у червні 2026 року Дью прибув із Туреччини до Мексики, після чого перетнув кордон із США. Опинившись у країні, він, за вказівкою спільників, придбав ноутбуки, мобільні телефони та інше обладнання, необхідне для виконання поставлених завдань.

У матеріалах справи також зазначається, що спільники доручили йому відвідувати кав’ярню поруч з офісом компанії в Пало-Альто, щоб виявляти співробітників і фотографувати їхні ноутбуки.

Крім того, за твердженням влади, Дью отримав вказівку розміщувати свій ноутбук у певних місцях поблизу компанії для отримання віддаленого доступу до її мереж та даних співробітників.

За твердженням федеральних органів влади, росіянин також шукав в інтернеті домашні адреси низки співробітників, зокрема одного з керівників вищої ланки, а крім того, переслідував співробітницю компанії.

За словами представників влади, в якийсь момент співробітниця, яку переслідував Дью, зателефонувала до служби 911; після цього він припинив переслідування, а жінка вирушила до поліцейського відділку в Сан-Франциско. Слідчі також отримали докази того, що Дью й раніше стежив за іншими співробітниками цієї компанії.

Слідчі виявили підроблені документи, які він, імовірно, використовував для приховування своєї особи - зокрема, підроблений паспорт громадянина США та картку соціального страхування на ім’я "Х’юго Лендрі Джонс".

Згідно з матеріалами справи, після того як поліція зв’язалася з ним щодо інциденту зі стеженням, що стався 3 вересня, Дью змінив автомобіль і поїхав до Невади. Пізніше він повернувся в район затоки Сан-Франциско, щоб продовжити виконання своїх завдань.

У жовтні, під час обшуку в будинку Дью в Іст-Пало-Альто, агенти ФБР вилучили близько 18 000 доларів готівкою, два російські паспорти та підроблені посвідчення особи. Згодом йому були висунуті звинувачення у змові з метою здійснення діяльності в якості агента іноземної держави, здійсненні такої діяльності без повідомлення генерального прокурора, переслідуванні людини (сталкінгу) з перетином кордонів штатів, а також у шахрайстві з використанням підроблених документів.

У разі визнання винним Дью загрожує до 10 років в’язниці та штраф у розмірі 250 000 доларів за діяльність у якості агента іноземної держави без попереднього повідомлення генерального прокурора, а також до п’яти років позбавлення волі за кожним із звинувачень - у змові з метою здійснення такої діяльності та у переслідуванні людини з перетином кордонів штатів.

Диверсії РФ

Раніше видання Rzeczpospolita повідомляло, що російські спецслужби наприкінці жовтня – на початку листопада планували диверсію на території Польщі з великою кількістю жертв. Москва нібито хотіла організувати напад поблизу кордону з Калінінградською областю, а відповідальність за нього покласти на Україну, щоб домогтися припинення військової допомоги Києву.

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