Зловмисник та його спільник намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.

На підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів правоохоронними органами Аргентинської Республіки затримано сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку. Про це повідомила прес-служба ДБР.

В бюро нагадали, що у липні 2022 року повідомили про підозру громадянину РФ та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові.

"Велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник – громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі. Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком", – зазначили в ДБР.

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Зазначається, що підконтрольний олігарху керівник підприємства, під контролем сина олігарха, подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому правопорушенні.

"Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно", – додали в ДБР.

Російський бізнес в Україні

Як повідомляв УНІАН, у липні 2022 року громадянину Росії та керівнику підприємства-боржника було повідомлено про підозру за статтею 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Також Державне бюро розслідувань затримало топ-менеджмент концерну, який донині продовжував забезпечувати російський військово-промисловий комплекс системами загородження.

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