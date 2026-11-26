Українська військова розвідка виявила 49 російських підприємств, які беруть участь у створенні цієї мережі.

"Рассвет" - це російська відповідь на Starlink Ілона Маска, супутникову інтернет-мережу, яка з 2022 року забезпечує зв’язок для українських військових. Про це пише The Times.

Повноцінна робота власної супутникової групи надала б президенту Росії Володимиру Путіну нові небезпечні можливості, попередив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скибицький.

"Росія могла б оснастити приймачами цієї мережі різні види озброєння та використовувати їх по всьому світу. Це дозволило б Москві керувати морськими безпілотниками та безпілотними літальними апаратами в регіонах, розташованих далеко за межами Чорного моря, - у Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході", - заявив він.

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За його словами, у Путіна є десятирічний план, розрахований до 2035 року, в рамках якого Росія має намір розгорнути 924 супутники, що підтримуються сімома наземними шлюзовими станціями. Супутні мобільні термінали зможуть забезпечувати швидкість інтернету 650 мегабіт на секунду для транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю до 250 кілометрів на годину.

Теоретично така мережа дозволила б оператору в Санкт-Петербурзі запустити дрон - доставлений до Лондона кур’єром, який нічого не підозрює - і керувати ним над аеропортом Хітроу, використовуючи кришталево чітку відеопередачу через супутниковий канал, практично невразливий для звичайних засобів радіоелектронної боротьби.

"Ми усвідомлюємо цю загрозу. Ми знаємо, наскільки ефективними можуть бути космічні системи зв’язку при інтеграції з ударними системами", - сказав Скібицький.

За оцінками української розвідки, об’єднані мережі розраховані на обслуговування приблизно 22 000 абонентських терміналів. Для порівняння: мережа Starlink обслуговує понад 10 мільйонів терміналів. Українські спецпідрозділи націлені на те, щоб не допустити створення цього угруповання супутників.

За словами Скибицького, особливу увагу його підлеглі приділяють російській стартовій інфраструктурі на космодромі "Плесецьк", який розташований за 800 км на північ від Москви.

Плани РФ

Українська військова розвідка виявила 49 російських підприємств, які беруть участь у створенні цієї мережі, і має намір зірвати виробництво, використовуючи "усі можливі заходи" - від ударів з великої відстані до диверсій.

Лобіювання західних партнерів з метою введення нових санкцій також відіграє свою роль, додав генерал, оскільки поки що до санкційного списку включено лише половину з цих компаній. Скібицький зазначив:

"Це особливо важливо, оскільки Росія використовує підставні компанії для закупівлі комерційних знімків у західних космічних фірм, окрім прямого використання знімків китайської супутникової розвідки для виявлення цілей на території України".

Важливо, що Київ звернувся до органу ООН з питань телекомунікацій із проханням відмовити Росії у виділенні супутникових радіочастот на тій підставі, що "Рассвет" є системою, призначеною для військового використання.

Система "Рассвет"

Командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2", полковник ЗСУ Кирило Верес заявив, що якщо росіяни запустять свою нову супутникову мережу "Рассвет", для нас це стане величезною проблемою.

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