Марта Гичко

Польські військові мали дозвіл на його знищення, однак вирішили не збивати ціль через загрозу для цивільного населення.

У ніч проти 24 листопада російський безпілотник порушив повітряний простір Польщі під час масованої атаки РФ по західних областях України. Польські військові контролювали ситуацію та мали дозвіл на знищення об'єкта, однак зрештою вирішили не відкривати вогонь через ризик для цивільного населення. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Спочатку у військовому командуванні заявили, що через російські удари по українській території Польща залучила сили та засоби протиповітряної оборони.

"У зв'язку з ударами Російської Федерації по об'єктах на території України, завданими із застосуванням засобів повітряного нападу, було задіяно відповідні сили та засоби системи протиповітряної оборони Польщі", – йдеться у повідомленні.

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Там наголосили, що такі заходи мають запобіжний характер і спрямовані на захист польського повітряного простору, зокрема в районах, які межують із зонами під загрозою.

Чому польські військові не збили російський безпілотник

Згодом Оперативне командування уточнило, що під час російської атаки на західні області України один із безпілотників порушив повітряний простір Польщі.

За інформацією військових, ситуацію постійно контролювали, а на знищення об'єкта навіть надали дозвіл. Однак після того, як безпілотник змінив курс на східний напрямок, було вирішено не застосовувати зброю.

У командуванні пояснили, що збиття могло створити небезпеку для цивільного населення та призвести до небажаних наслідків.

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"Після зміни курсу безпілотного літального апарата на східний напрямок, враховуючи потенційну загрозу для цивільного населення та можливі наслідки збиття об'єкта, було прийнято рішення утриматися від застосування озброєння у зв'язку з наявним ризиком завдання шкоди", – повідомили польські військові.

Російські повітряні цілі над Польщею - останні інциденти

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю російські ракети та безпілотник порушили повітряний простір Польщі та впали на південному сході країни. Поляки звинуватили Москву у навмисній "провокації".

Раніше УНІАН повідомляв, що російська ракета Х-101, що впала в селі Новий Ліповець в Люблінському воєводстві, була виготовлена виготовлена у жовтні-листопаді 2026 року. Прокурор Анджей Боронь з Окружної прокуратури в Любліні зазначив, що після огляду місця падіння уламків ракети, слідчі з’ясували не тільки, коли її виготовили, а й на якому заводі. За словами Бороня, ракета вибухнула в повітрі, тому площа розльоту уламків досить велика – до кількох кілометрів.

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