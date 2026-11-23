Внаслідок зіткнення судно практично повністю перевернулося й затонуло.

Російський корвет "Меркурій" у лівійському Бенгазі атакували щонайменше три безпілотники, загинули кілька лівійців і росіян, які перебували на борту. Про це пише Al Jazeera.

Видання повідомляє, що судно зазнало атаки, імовірно, з використанням морського безпілотника; у результаті стався вибух і короткочасна пожежа.

"За словами місцевих джерел, загинуло кілька громадян Лівії та Росії. Судно було пришвартовано в цивільному морському порту Бенгазі, неподалік від військово-морської бази", – зазначається в новині.

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При цьому, за даними джерел, на борту судна перебували зброя, боєприпаси та безпілотники. Місцеві жителі розповіли, що бачили, як судно атакували три безпілотники.

На супутникових знімках видно, що судно практично повністю перевернулося й затонуло – над водою залишилася лише носова частина. Також помітний дим, що піднімається від надбудови корабля, а на причалі розкидані уламки.

Як зазначає The Guardian, якщо підтвердиться, що Україні вдалося знищити або серйозно пошкодити російський бойовий корабель у Бенгазі, "це стане одним із найуспішніших морських ударів за весь час війни".

Невеликий підрозділ українського спецназу базується в місті Місрата на заході Лівії; як вважають, саме він протягом останнього року координував атаки безпілотників на російські танкери та транспортні судна.

Удари по кораблях РФ

22 листопада стало відомо, що в результаті удару безпілотників було повністю знищено й затоплено ракетний корвет "Меркурій" класу "Стерегущий" Чорноморського флоту РФ у порту Бенгазі (Лівія).

Також у неділю ввечері місцеві ЗМІ повідомили, що ще один морський безпілотник вразив комерційне судно біля порту Бенгазі під час окремої атаки. Попередньо, під удар потрапило російське судно типу Ro-Ro "Аскалон", яке вийшло з Калінінграда і доставило до Бенгазі кілька морських дронів.

Також напередодні дрони атакували російський військовий транспортник "Спарта II" у Фінській затоці. Судно, яке перевозило військові вантажі для російської армії, довго горіло в морі, а екіпаж довелося евакуювати.

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