Телефонна розмова Байдена і Путіна стане другою безпосередньою розмовою лідерів США та РФ у грудні.

Переговори президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним розпочалися о 22:35 за київським часом.

Про це повідомив журналіст Джаретт Реншоу в Twitter із посиланням на представника Білого дому.

Телефонна розмова Байдена і Путіна стане другою безпосередньою розмовою лідерів США та РФ у грудні.

7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку відбулися переговори президентів США та РФ. Під час розмови Байден попередив президента РФ про серйозні економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

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Після переговорів радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи вступу України до НАТО. Також Салліван заявив, що США нададуть Україні додаткову оборонну допомогу.

9 грудня відбулася телефонна розмова Байдена та Зеленського. За підсумками розмови у Білому домі заявили, що Байден підтримав принцип "не узгоджувати жодних рішень та не проводити обговорень про Україну без участі самої України".

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.

Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

Дипломати США та Росії 10 січня у Женеві проведуть переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості щодо України.

На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, 13 січня має відбутися багатостороння зустріч у рамках ОБСЄ.